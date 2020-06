O Apple Watch é um extraordinário gadget que traz tecnologia para vigiar os sinais vitais do seu utilizador. Por várias vezes demos conta de vidas salvas atribuídas a este smartwatch. Cada vez há mais pessoas que usam este dispositivo muito pela sua ação do vigilância ao utilizador. Assim, este caso que damos conta hoje, é um exemplo de como o relógio pode ser uma mais-valia.

Conforme foi dado a saber, um Apple Watch ligou para o 911 (número de emergência nos EUA) depois do utilizador ter entrado em colapso e tendo o relógio ficado sem resposta.

Sistema de deteção de quedas do Apple Watch alerta o SOS

São muitos os casos que já demos a conhecer das vidas ajudadas por este dispositivo. Não o fazemos por uma questão de vaidade, fazemos sim porque é muito importante percebermos que a tecnologia está a dedicar-se a cuidar do consumidor, do utilizador. Iremos continuar a dar estes exemplos, de forma a incentivar quem produz a fazer mais e melhor.

O exemplo que agora deixamos aconteceu no Arizona. Um homem, em Phoenix, desmaiou e ficou sem responder às notificações do seu Apple Watch. Este dispositivo deu conta que o utilizador caiu e ligou para o 911 (número de emergência dos EUA, o nosso 112). Depois de perder os sentidos, o homem não reagiu aos alertas que a tecnologia que trazia no pulso lhe estava a enviar.

Conforme relatado pelo meio de comunicação local, a KTAR News, o relógio do homem ligou para os serviços de emergência que foram capazes de enviar as autoridades e uma ambulância ao local. O relógio dera aos operadores que atenderam a chamada a localização exata do homem, tornando a tarefa relativamente simples.

Ele nunca poderia fornecer-nos a sua localização ou qualquer informação sobre o que estava a acontecer. Ele nem sabia que havia ajuda até termos lá chegado.

Disse a supervisora no atendimento de emergência, Adriana Cacciola.

Felizmente, parece que esta situação não era de vida ou morte, mas quando o homem não se mexeu durante um minuto, o Apple Watch fez o que deveria fazer quando deteta uma queda – a chamada de emergência e aguarda.

Mas como funciona o sistema?

Já no passado explicámos, noutro caso, como tudo acontece no relógio. Deixamos aqui um exemplo, com a explicação, para ativar no seu Apple Watch a opção de Deteção de quedas.