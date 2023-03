Estudo: robôs podem contribuir para o bem-estar mental das pessoas, mas a sua aparência tem impacto

Uma investigação levada a cabo pela University of Cambridge concluiu que as pessoas estabeleceram mais ligação com robôs com aparência de brinquedo do que com robôs semelhantes a seres humanos.

Eventualmente, os robôs poderão mesmo substituir os seres humanos em algumas tarefas. No entanto, é importante perceber se se adaptam a todas os contextos nos quais os queremos inserir. Segundo o Sky News, uma investigação da University of Cambridge procurou entender se as pessoas são capazes de estabelecer uma ligação com os robôs.

Através da sua recolha e análise de dados, os investigadores perceberam que, apesar de terem obtido uma resposta afirmativa a essa pergunta, também concluíram que a aparência dos robôs teve impacto na conexão. Isto é, os robôs podem ser úteis enquanto terapeutas de bem-estar no local de trabalho, no entanto, a perceção da sua eficácia depende da sua aparência.

Robôs humanoides não conquistaram as pessoas

De acordo com a investigação, as pessoas que se relacionaram com robôs mais parecidos com brinquedos sentiram uma conexão maior, comparativamente àqueles que interagiram com robôs parecidos com humanos - os humanoides.

Durante quatro semanas, 26 funcionários foram submetidos a sessões semanais de bem-estar conduzidas por dois robôs - o QT, um robô humanoide infantil com cerca de 90 cm de altura; e o Misty, um robô semelhante a um brinquedo com 36 cm de altura.

Apesar das expressões faciais e guiões semelhantes, a aparência física afetou a forma como as pessoas interagiram com eles e, consequentemente, a perceção das pessoas relativamente à sua eficácia.

Para os investigadores, essa diferença deveu-se à simplicidade do robô semelhante a brinquedo, em comparação com o robô humanoide que, por sua vez, despertou as expectativas das pessoas, mas, entretanto, mostrou-lhes que não era capaz de interagir e de se comportar como um ser humano real.

Na opinião da coautora do estudo, Minja Axelsson, essas preconceções de como os robôs se devem parecer ou comportar "podem estar a impedir a adoção da robótica em áreas onde pode ser útil". Já Hatice Gunes, professora no Department of Computer Science and Technology, salientou que é "incrivelmente difícil" desenvolver robôs capazes de conversar naturalmente.