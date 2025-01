Este truque muito simples pode melhorar o sabor do seu café, segundo um estudo

A chávena de café diária é um hábito que muitos não abandonam, vendo nela um boost de energia. Ainda que o sabor agrade aos consumidores, uma investigação revelou um truque para melhorá-lo significativamente. Se é fã de café, tome nota!

A moagem dos grãos de café produz fricção à medida que as partículas colidem e se partem. Este processo faz com que o café moído desenvolva uma carga, que produz eletricidade estática.

As partículas carregadas de eletricidade estática colam-se umas às outras e formam aglomerados que podem entupir os moinhos. Estes aglomerados dificultam a obtenção de uma moagem consistente, levando a uma preparação irregular e a um café menos saboroso.

Assim sendo, os cientistas investigaram o impacto da acumulação da eletricidade estática no processo e concluíram que adicionar água/ humidade aos grãos antes da moagem pode melhorar significativamente o sabor da bebida, evitando a confusão e o desperdício.

Se é fã de café, tome nota e experimente!

A humidade reduz a eletricidade estática, evita a formação de aglomerados e garante uma moagem mais suave, resultando numa melhoria da qualidade e do sabor da bebida preparada.

A humidade, quer seja a humidade residual no interior do café torrado ou a humidade externa adicionada durante a moagem, é o que determina a quantidade de carga que se forma durante a moagem.

Explicou Christopher Hendon, químico de materiais da Universidade de Oregon.

Em equipa com Joshua Méndez Harper, antigo vulcanólogo da Universidade de Oregon, Christopher Hendon analisou grãos de café de várias origens, com diferentes níveis de torrefação e teores de humidade. Mediram os seguintes fatores-chave:

Eletricidade estática gerada durante a moagem;

Tamanho das partículas resultantes;

Perfis de sabor do café preparado.

O estudo revelou que as torras de café mais escuras e secas são mais suscetíveis à eletricidade estática do que os grãos mais claros e húmidos. A maior fragilidade das torras mais escuras leva a uma maior fricção durante a moagem, o que causa aglomeração e grãos irregulares.

Adicionando uma pequena quantidade de água aos grãos antes da moagem, os investigadores mostraram que a eletricidade estática podia ser reduzida. Um simples ajuste produziu uma moagem mais suave e melhorou a consistência, melhorando, por conseguinte, a qualidade e o sabor do café.

A equipa de investigadores comparou o café expresso preparado com grãos moídos com e sem humidade adicionada e descobriu que uma ligeira borrifadela de água reduzia a aglomeração e melhorava o processo de extração. Os grãos húmidos permitiram que a água fluísse de forma mais uniforme, extraindo mais sabor do café.

Para um sabor mais apurado, Hendon recomenda a adição de cerca de 20 microlitros de água por grama de café, o que equivale a cerca de meio mililitro para uma única chávena de expresso.

Para os entusiastas do café, o estudo fornece uma dica simples: pulverizar os grãos de café antes de os moer. Ao evitar a formação de aglomerados, o processo de moagem torna-se mais suave e consistente, o que resulta em grãos uniformes e numa bebida mais saborosa.