Eclipse lunar vai trazer-nos a Lua de sangue: fenómeno visível em Portugal este domingo

Na noite de domingo, 7 de setembro, Portugal poderá assistir a um dos eclipses lunares mais longos da década. Apesar de não ser fácil observar o fenómeno em todo o território, a chamada “Lua de Sangue” vai marcar presença nos céus portugueses.

Visibilidade em Portugal

De acordo com o Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, o eclipse poderá ser observado a partir das 20h00. Contudo, a Lua nascerá já mergulhada na sombra da Terra, o que dificulta a visibilidade.

As melhores condições estarão no Algarve e em zonas elevadas do interior, onde o horizonte mais desimpedido permitirá seguir praticamente toda a fase de totalidade. Em Lisboa, Porto e Madeira, a observação será parcial, com a Lua a surgir já parcialmente encoberta pela sombra.

No resto do país, o fenómeno será visível, mas de forma menos marcante, dependendo sempre da meteorologia e da linha do horizonte.

O que é a “Lua de Sangue”

O nome “Lua de Sangue” é dado ao tom avermelhado que a Lua adquire durante um eclipse total. O fenómeno acontece porque a Terra bloqueia a luz solar direta, mas a atmosfera terrestre filtra e refrata parte dessa luz, deixando passar apenas os comprimentos de onda avermelhados.

É o mesmo efeito que pinta os céus de vermelho durante o nascer e o pôr do sol, só que, neste caso, projetado sobre a superfície lunar.

Um dos eclipses mais longos da década

Este eclipse será um dos mais longos da década, com a fase de totalidade a prolongar-se por mais de uma hora. A nível global, será visível em grande parte da Europa, África e América do Sul, tornando-se um espetáculo astronómico aguardado por astrónomos e curiosos.

Para quem estiver em Portugal, a recomendação é procurar locais altos e com horizonte limpo para aumentar as hipóteses de acompanhar a “Lua de Sangue” em todo o seu esplendor.