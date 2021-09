COVID-19: 125 concelhos com maior risco! Saiba como está o seu

A pandemia por COVID-19 continua com algumas oscilações e os especialistas defendem que os números deverão subir nos próximos dias. A variante Delta é atualmente a única a circular em Portugal, mas a Mu "uma constelação de mutações", tem vindo também a merecer a atenção por parte da comunidade científica.

Hoje a DGS disponibilizou mais um relatório com o nível de risco de cada concelho português. Saiba como está o seu.

A DGS disponibilizou hoje mais um relatório epidemiológico. Da informação apresentada, pode confirmar-se que o número de concelhos com um nível de incidência superior a 240 casos por 100 mil habitantes baixou para 125. Existem, no entanto, 6 concelhos em "risco extremo". A maioria dos concelhos situa-se no nível de risco “moderado”

A Incidência Cumulativa a 14 dias de infeção por SARS-CoV-2/ COVID-19 corresponde ao quociente entre o número de novos casos confirmados nos 14 dias anteriores ao momento de análise e a população residente estimada, por concelho, a 31 de dezembro de 2019, pelo Instituto Nacional de Estatística, IP. Habitualmente é expressa em número de casos por 100 000 habitantes.

Exemplo: Nos 14 dias anteriores ao dia de análise, 50 casos de infeção por SARS-CoV-2/ COVID-19 foram atribuídos a um determinado concelho, com uma população residente de 150 000 habitantes.

Qual a Incidência cumulativa da COVID-19 do seu concelho?

Há 4 níveis de risco:

> 960: Risco Extremamente Elevado

> 480 até 960: Risco Muito Elevado

> 240 até 480: Risco Elevado

< 240: Risco Moderado

A data utilizada corresponde à data de notificação do caso confirmado, constante na informação do inquérito epidemiológico, na primeira notificação clínica referindo um resultado positivo ou na primeira notificação laboratorial com resultado positivo.

Para a atribuição do concelho ao caso, é utilizada a morada de ocorrência identificada no inquérito epidemiológico ou na primeira notificação clínica com indicação de resultado positivo. Nos casos em que a morada de ocorrência é omissa, é utilizada a morada de residência do caso, registada no Registo Nacional de Utentes do Serviço Nacional de Saúde.

Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais 1 822 novas infeções e há também o registo de seis mortes. De referir que neste momento, mais de 7,5 milhões de portugueses estão completamente vacinados contra a COVID-19.

