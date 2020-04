Como será conduzir com a gravidade da Lua, de Júpiter ou do Sol?

A gravidade é uma importante força da natureza. Como tal, tudo neste planeta é influenciado pela gravidade. Mas como seria, por exemplo, conduzir se tivéssemos a gravidade da Lua? E se fosse a de Júpiter ou de Marte?

Se a gravidade da Terra tem um valor aproximado de 9,8 m/s², como será conduzir um carro com a gravidade do Sol? Vamos ver um jogo fantástico que nos pode dar esses exemplos.

Gravidade: Como será conduzir em Marte?

Nesta altura em que tudo se questiona e como se sabe mais sobre outros astros, é interessante fazer um exercício teórico sobre a gravidade. Nesse sentido, o canal do YouTube The Action Lab fez umas simulações muito interessantes.

Num vídeo muito explicativo, os autores usaram o jogo BeamNG.drive, que recorre à física para calcular os movimentos dos carros. Assim, manipulando alguns elementos, como a gravidade, é possível perceber os resultados de um acidente a velocidades e circunstâncias diferentes.

Qual a gravidade noutros planetas e estrelas?

O jogo, e o vídeo que aproveita as tecnologias do jogo, começam por simular a condução na Terra. Posteriormente, para termos uma comparação, mesmo que muito subjetiva, é escolhido no mesmo cenário a gravidade da Lua. Se no nosso planeta tudo foi combinado para um equilíbrio, esse conjunto no nosso satélite natural tem grandes dificuldades de tração.

Então, colocando outros valores, como será no Sol com uma gravidade de 273,42 m/s²? Se na Lua e em muitos planetas do nosso sistema solar – como podemos ver na tabela acima, significa que os corpos pesam menos, na nossa estrela já não é bem assim.

Com a gravidade do Sol, dez vezes mais pesada que a de Júpiter, é simplesmente impossível conduzir. O carro apresenta-se logo esmagado pela gravidade e as imagens são fantásticas, o que nos permite perceber de forma simples o efeito. Assim, com diversão, podemos perceber um pouco mais sobre alguns fenómenos que envolvem os astros e o nosso planeta em particular.