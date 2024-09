Atingimos um número recorde de seres humanos no espaço, segundo a NASA

Ainda que haja empresas que querem levar humanos para lá da Terra, a verdade é que enviar-nos é, ainda, uma tarefa difícil. Daí que um número recorde de humanos no espaço seja um marco a assinalar.

A tripulação a bordo da cápsula russa Soyuz, um voo para a Estação Espacial Internacional (em inglês, ISS) que teve lugar a 11 de setembro, marcou um recorde de residentes no espaço, com a humanidade a contar com 19 seres humanos a explorar o espaço.

Aquele foi o maior grupo de pessoas da história a viver no espaço, em simultâneo.

A missão incluía o astronauta da NASA Don Pettit e os cosmonautas Alexey Ovchinin e Ivan Vagner. Estes juntaram-se a nove pessoas que já viviam no laboratório espacial: os astronautas da NASA Michael Barratt, Tracy Caldwell-Dyson, Matthew Dominick, Jeanette Epps, Barry Wilmore e Suni Williams, e os cosmonautas Nikolai Chub, Alexander Grebenkin e Oleg Kononenko.

Além destes, na ISS, outras três pessoas - Li Cong, Li Guangsu e Ye Guangfu - estavam a bordo da estação espacial chinesa, a Tiangong, e outras quatro estavam a bordo da Crew Dragon Resilience, parte da missão Polaris Dawn da SpaceX. Os quatro incluíam os civis Anna Menon, Scott Poteet, Sarah Gillis e Jared Isaacman- estes últimos realizaram a histórica primeira caminhada espacial comercial, no dia 12 de setembro.

O recorde anterior de humanos no espaço, que contou com 17 pessoas, foi atingido no ano passado, após o lançamento bem-sucedido da equipa de três pessoas a bordo da missão Shenzhou 16 da China.