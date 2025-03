As naves espaciais podem precisar de ser mais “sujas” para manter os astronautas saudáveis

Pode parecer lógico manter as naves espaciais o mais estéreis possível, mas isso pode, inadvertidamente, afetar a saúde dos astronautas. O segredo pode ser outro... naves sujas!

Naves sujas e saudáveis

A estratégia de manter as naves espaciais limpas e estéreis para evitar que os astronautas adoeçam pode ser um erro.

Os nossos sistemas imunitários podem precisar de estímulo de certos tipos de moléculas e micróbios para se manterem saudáveis, dizem investigadores que estudaram a Estação Espacial Internacional (ISS).

A ideia geral é tentar ter o menor número possível de micróbios, mas a questão é se isso será o mais adequado para viagens espaciais de longa duração. E isto também é relevante para locais na Terra, como estações de pesquisa, hospitais e submarinos, onde se pode passar meses ou mais.

Explicou Pieter Dorrestein, investigador da Universidade da Califórnia em San Diego.

Um dos motivos para esterilizar as naves espaciais é evitar contaminar planetas, como Marte, com micróbios da Terra, mas a principal preocupação é que uma infeção que seria facilmente tratável no nosso planeta poderia tornar-se um grande problema no espaço.

Dorrestein e a sua equipa analisaram mais de 700 amostras de superfícies a bordo da ISS e descobriram que, de facto, a estação está extremamente limpa em termos da diversidade de moléculas e micróbios presentes.

A estação espacial está simplesmente desprovida de muitas moléculas e micróbios. Está no extremo da vida humana em ambiente controlado.

Afirmou Dorrestein.

A equipa acredita que esta falta de exposição a uma grande variedade de moléculas e micróbios pode ser uma das razões para as mudanças significativas no sistema imunitário dos astronautas no espaço.

Na ISS, os astronautas frequentemente desenvolvem erupções cutâneas, alergias invulgares, infeções fúngicas ou bacterianas e até reativação de vírus latentes, como o Epstein-Barr, encontrado numa das amostras.

Não compreendemos totalmente esse fenómeno. Mas, na minha perspetiva, o sistema imunitário precisa de ser periodicamente estimulado.

Disse o investigador.

Diversidade de micróbios para estimular o nosso sistema imunitário

Os cientistas sugerem que é necessário tornar ambientes como a estação espacial “mais sujos”, de forma a serem mais diversificados em termos de moléculas e micróbios, mas sem introduzir agentes patogénicos causadores de infeções.

Uma solução poderia ser aplicar bactérias como a Bacillus subtilis nas superfícies em vez de desinfetantes, sugere Dorrestein. A B. subtilis já é amplamente utilizada devido à sua atividade antifúngica.

O cultivo de uma variedade de plantas também poderia ajudar.

Sabemos, através de outros estudos, que quando as pessoas são expostas a um maior número de moléculas de plantas, tendem a ter menos casos de asma e alergias.

Concluiu Dorrestein.

O investigador refere mesmo que aa estação espacial, há uma ausência completa dessas moléculas vegetais.