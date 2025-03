Novidades Playstation Plus para o mês de março

E já chegaram as novidades para o mês e março, no que toca à entrada de jogos no catálogo do Playstation Plus. Venham saber quais são...

Já foram dados a conhecer quais os jogos que entram no catálogo do Playstation Plus, já com o inicio do mês de março. Tal como costuma suceder, estes jogos serão acrescentados a uma lista já longa de títulos que poderão ser usufruídos de forma gratuita pelos jogadores que tiverem subscrições ativas e válidas do serviço.

Mas venham conhecer a lista que se revela bastante interessante, encabeçada por Dragon Age: The Veilguard e Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection.

Jogos do mês (Essential - Extra - Premium)

Dragon Age: The Veilguard para Playstation 5: Tal como aqui vimos, trata-se de um RPG imersivo onde os jogadores exploram Thedas, uma terra fascinante de natureza selvagem agreste, labirintos traiçoeiros e cidades radiantes, envolvidas em conflitos e magia secreta. Agora, um par de deuses antigos corruptos libertaram-se de séculos de escuridão e estão decididos em destruir o mundo. Rook, o novo herói de Dragon Age, liderará uma equipa de sete companheiros, cada um com a sua própria história para descobrir e moldar, e juntos tornar-se-ão The Veilguard.

Sonic Colours: Ultimate para Playstation 4: Nesta icónica aventura de ação e plataformas, o malvado Dr. Eggman construiu um parque de diversões interestelar e capturou uma raça de alienígenas chamados "Wisps" para lhe dar energia. O jogador deve usar a velocidade do Sonic para libertar os Wisps e conquistar os seus poderes em seis mundos únicos repletos de obstáculos. Esta versão definitiva de Sonic Colours inclui gráficos renovados, funcionalidades adicionais, um novo modo de jogo e uma jogabilidade atualizada.

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection para Playstation 4 e Playstation 5: Uma coleção que reúne treze jogos clássicos das Tartarugas Ninja da Konami num único pacote incrível. Os jogadores podem desfrutar destes jogos com um conjunto fantástico de novas funcionalidades, como partidas online e locais para alguns títulos, possibilidade de guardar e voltar atrás a qualquer altura, arte e esboços exclusivos do desenvolvimento do jogo, conteúdo histórico de multimédia das Tartarugas Ninja, e muito mais.

Pacotes exclusivos de PlayStation Plus (Essential - Extra - Premium)

Os subscritores de PlayStation Plus podem obter pacotes de conteúdos, skins e itens exclusivos para jogos gratuitos como Valorant, Roblox, Fortnite, Rocket League, Fall Guys e Call of Duty: Warzone, entre outros. Destacam-se os seguintes packs exclusivos:

Apex Legends : PlayStation Plus Play Pack

Delícias Digitais de Fall Guys: PlayStation Plus — PS4 & PS5

Call of Duty: Warzone - Pack do PlayStation Plus Temporada 02

Roblox: Miaublitzer

Brawlhalla – Bonus Pack 17

Fortnite – Pacote Estilo Envelopado

Rocket League – PlayStation Plus Pack

Baixa de preço para o Playstation VR2

Entretanto, e noutro espectro, a Sony revelou também uma redução no preço do Playstation VR2, a partir de 1 de março.

Seguem os novos preços do Playstation VR2. A data exata de aplicação e a disponibilidade dos conjuntos podem variar consoante o país ou a região, pelo que se recomenda a consulta dos retalhistas locais para mais informações:

PlayStation VR2: 449,99€. Inclui o headset PS VR2, os comandos PS VR2 Sense e auscultadores estéreo.

Bundle PlayStation VR2 Horizon Call of the Mountain: 449,99€. Inclui um código de cupão do Horizon Call of the Mountain para a PlayStation Store, além do headset PS VR2, dos comandos PS VR2 Sense e dos auscultadores estéreo.

Convém referir ainda que uma recente atualização do sistema introduziu a compatibilidade com rastreamento de mãos de baixa latência no Playstation VR2. Esta funcionalidade permite aos estúdios criar experiências ainda mais intuitivas, ao rastrear a posição e os movimentos das mãos do jogador através das câmaras integradas no headset. Jogos como Waltz of the Wizard já incorporaram esta tecnologia para melhorar a experiência de jogo.