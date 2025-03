DeepSeek diz ter margens de lucro teóricas de 545%: um outlier no mundo da IA

A startup chinesa de inteligência artificial (IA) DeepSeek afirmou recentemente que os seus modelos de IA podem ser altamente rentáveis - embora com algumas ressalvas. A empresa vangloriou-se de que os seus serviços online possuem uma "margem de lucro sobre custos" de 545%. No entanto, essa margem é calculada com base em "rendimentos teóricos".

A DeepSeek detalhou esses números no final de uma publicação mais extensa no GitHub, onde explicou a sua abordagem para obter "maior rendimento e menor latência".

No documento, a DeepSeek revelou que, ao analisar a utilização dos seus modelos V3 e R1 num período de 24 horas, se toda essa utilização tivesse sido faturada ao preço do modelo R1, a empresa já teria gerado um rendimento diário de 562.027 dólares.

Entretanto, o custo associado ao aluguer das GPUs necessárias para essa operação teria sido de apenas 87.072 dólares.

A própria empresa reconhece que a sua receita real é "substancialmente inferior" por diversos motivos, tais como descontos aplicados durante a noite, preços mais baixos para o modelo V3 e o facto de "apenas um subconjunto de serviços ser monetizado", visto que o acesso através da web e da aplicação permanece gratuito.

Naturalmente, se a aplicação e o site deixassem de ser gratuitos e se os descontos fossem eliminados, a utilização seria provavelmente muito menor. Assim, estas estimativas parecem ser bastante especulativas: mais uma indicação do potencial de lucro futuro do que um reflexo real da situação financeira da DeepSeek neste momento.

Impacto da DeepSeek no mercado financeiro

A empresa divulgou estes números num contexto de debate alargado sobre os custos da IA e a sua viabilidade económica.

Em janeiro, a DeepSeek chamou a atenção ao lançar um novo modelo que, alegadamente, conseguiu igualar o desempenho do modelo o1 da OpenAI em certos benchmarks, apesar de ter sido desenvolvido com um orçamento muito inferior e sem acesso aos chips mais avançados devido às restrições comerciais impostas pelos EUA às empresas chinesas.

Esta situação gerou receios entre os investidores e levou a quedas nas ações tecnológicas, com analistas a questionar os custos da aposta na IA.

A sua aplicação chegou a superar temporariamente o ChatGPT da OpenAI no topo da App Store da Apple. No entanto, a aplicação acabou por perder posição no ranking geral e, atualmente, ocupa o sexto lugar na categoria de produtividade, atrás do ChatGPT, Grok e Gemini.

