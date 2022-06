Alinhamento planetário: Saiba quando pode ver um show cósmico

Há um fenómeno com que o Universo nos vai presentar e que só acontecerá novamente daqui a 18 anos. Basicamente, é o desfile de planetas mais espetacular do ano que acontecerá na manhã de 24 de junho. Os curiosos irão poder ver cinco planetas do Sistema Solar alinhados no céu: Mercúrio, Vénus, Marte, Júpiter e Saturno. Bom, na verdade, este será um alinhamento de sete planetas, pois Neptuno e Úrano também se juntarão ao show celestial. No entanto, estes dois planetas gigantes são muito escuros para serem vistos a olho nu.

E como vai poder ver este show cósmico? Ok, venha connosco, que vamos desvendar tudo.

Junho tem sido uma época fascinante astronomicamente falando. Durante semanas tivemos várias oportunidades de ver uma conjunção planetária muito rara. Sem a necessidade de binóculos e pouco antes do crepúsculo, Mercúrio, Vénus, Marte, Júpiter e Saturno foram vistos ao longo do mês.

O que é um desfile planetário?

É um evento astronómico que ocorre quando os planetas do Sistema Solar se alinham em uma mesma área do céu, visto da Terra.

Os eventos astronómicos que podem ser chamados de desfiles de planetas incluem:

eventos que ocorrem quando os planetas se alinham num lado do Sol em simultâneo, como observado acima do plano do Sistema Solar;

fenómenos visuais que acontecem quando os planetas do Sistema Solar aparecem num pequeno setor do céu ao mesmo tempo, visto por um observador terrestre;

noites em que todos os planetas do Sistema Solar podem ser vistos.

Outro termo para um desfile de planetas é "appulse".

Os seguintes tipos de desfiles de planetas são diferenciados de acordo com o número de planetas participantes:

Mini desfile de planetas – 3 planetas;

– 3 planetas; Pequeno desfile de planetas – 4 planetas;

– 4 planetas; Grande desfile de planetas – 5 ou 6 planetas;

– 5 ou 6 planetas; Imenso (total) desfile de planetas – todos os planetas do sistema solar (+ Plutão, às vezes).

Os planetas do Sistema Solar nunca se alinham numa linha perfeitamente reta, pois não orbitam no mesmo plano. Portanto, durante este espetacular evento, é possível ver planetas alinhados (ou apenas reunidos) na mesma parte do céu.

Quando foi a última vez que ocorreu um desfile planetário?

Todos os planetas do Sistema Solar alinharam-se de um lado do Sol em simultâneo, a 4 de julho de 2020. No mês seguinte, os observadores também puderam ver todos os planetas numa só noite. Nesse dia realizou-se o raro desfile do planeta. Todos os oito planetas do Sistema Solar e o planeta anão Plutão alinharam-se de um lado do Sol, em simultâneo.

O próximo desfile planetário espetacular terá lugar em 2040. Cinco planetas participarão neste desfile: Mercúrio, Vénus, Marte, Júpiter, e Saturno. A Lua crescente será também localizada perto dos planetas.

Tendo em conta este espaço temporal, o fenómeno torna-se mais atrativo. Claro que certos alinhamentos, os mais comuns, acontecerão com mais frequência.

Por exemplo, três planetas alinham num lado do Sol simultaneamente duas vezes por ano, quatro planetas - uma vez por ano, cinco planetas - uma vez em cada dezanove anos, e todos os oito planetas do Sistema Solar - uma vez em cerca de cento e setenta anos.

Pensem bem, há um alinhamento que só acontece a cada 170 anos!

Então, no dia 24 de junho o que vamos ver exatamente?

Depois de percebermos que somos brindados por vezes com espetáculos cósmicos que marcam a nossa existência, no dia 24 deste mês o cosmos vai mostrar-nos uma evento que aconteceu pelo última vez em 2004 e que teremos de esperar até daqui a 18 anos para vê-lo novamente.

Os planetas aparecerão no leste e mover-se-ão para o sul (ou para o norte para aqueles que observam do hemisfério sul). Mercúrio será o último planeta a aparecer, para completar a conjunção. Embora já tenhamos passado os dias em que Mercúrio e Saturno têm a distância mais curta (91 graus), há agora mais tempo para o ver: até 45 minutos antes do nascer do sol.

A título de curiosidade, caso não tenha oportunidade de estar a olhar para o céu na manhã de sexta-feira, saiba que, segundo a NASA, o próximo desfile destes planetas terá lugar a 8 de setembro de 2040.

Nesse dia, 5 planetas serão visíveis a olho nu e poderemos localizá-los dentro de um círculo de cerca de 10 graus de diâmetro. O alinhamento incluirá Mercúrio, Vénus, Marte, Júpiter, e Saturno. A Lua crescente também será visível, posicionada entre Vénus e Saturno.

A tecnologia no seu smartphone pode ajudar

Se é um curioso como nós, então poderá mesmo instalar aplicações que o podem ajudar localizar e identificar facilmente os planetas na cúpula do céu. Assim, sugerimos que use as aplicações móveis como Star Walk 2 ou Sky Tonight. Basta apontar o seu dispositivo para o céu e as aplicações mostrar-lhe-ão para que objeto está a olhar. As notificações das aplicações vão ajudá-lo a manter-se a par dos eventos astronómicos mais notáveis.