Apple lançou a beta 2 do iOS 16, iPadOS 16, macOS 13, watchOS 9 e tvOS 16

Já com os seus sistemas operativos apresentados, a Apple está agora a afinar cada versão beta r+trazendo algumas das muitas novidades que apresentou. Tal como no passado, cada nova compilação acrescenta algo, até uma versão final repleta de boas funcionalidades. Assim, está já disponível a beta 2 do iOS 16, iPadOS 16, macOS 13, watchOS 9 e tvOS 16

Conforme vimos, iOS 16 traz uma série de novos recursos, incluindo a maior atualização de todos os tempos para o ecrã de bloqueio do iPhone, notificações renovadas, novos recursos para mensagens e muito mais. Veja aqui os detalhes completos sobre o que esperar do iOS 16 beta 2.

iOS 16 beta 2 está disponível

A Apple anunciou o iOS 16 na WWDC há duas semanas. Nessa altura lançou simultaneamente a primeira versão beta para os programadores. Ao longo do verão, a Apple lançará novos betas do iOS 16 antes do seu lançamento público em setembro.

Cada novo iOS 16 beta provavelmente trará um número significativo de alterações, correções de bugs e até novos recursos. A Apple quer e precisa do feedback de quem ousa usar as versões beta do iOS 16. Claro, cada beta subsequente visa resolver erros, problemas de desempenho e traz afinações.

Além do iOS 16, estão também já disponíveis as novidades na beta dois para o iPadOS 16, macOS 13, watchOS 9 e tvOS 16. Segundo o site de programadores da Apple, o número de compilação das atualizações de hoje é 20A5303i.

No momento, o iOS 16 está disponível "oficialmente" para os programadores registados. Contudo, a empresa de Cupertino referiu que será lançada para o público em geral que esteja registado no programa das beta públicos já em julho, seguida de um lançamento para o público em geral em setembro.

Depois de instalado e testado, iremos trazer as novidades explicadas. Se detetou alguma novidades, deixe-nos nos comentários.

iOS 16 beta 2 melhora a filtragem de SMS nas mensagens do iPhone

Esta sempre foi uma área que so utilizadores reclamaram mais atenção da Apple. Nesse sentido e tal como vimos anunciado numa sessão da WWDC 2022, a empresa prometeu adicionar ao iOS 16 12 novas subcategorias à API de filtragem de SMS.

Esta promessa está agora a ser cumprida com estes mecanismos já disponíveis aos programadores nesta versão beta 2. A empresa afirmou que o iOS 16 beta 2 “permite que os programadores classifiquem os SMS recebidos de números desconhecidos em 12 novas subcategorias nas categorias de Transação e Promoção para melhor organização”.

Além disso, os utilizadores do iPhone com dual-SIM agora podem filtrar as suas mensagens com base nos seus SIMs. Podem optar por exibir "Todas as Linhas", ou apenas o seu número SIM principal ou segundo.

iOS 16 beta 2 adiciona suporte de backup do iCloud sobre LTE e 5G

Outra novidade nesta versão tem a ver com a possibilidade agora dos utilizadores poderem fazer backup dos seus dispositivos no iCloud em redes LTE e 5G.

De acordo com as notas de lançamento do iOS 16 beta 2, a atualização permite o backup do iCloud numa rede móvelpara todos os utilizadores. Anteriormente, o backup do iCloud estava disponível apenas em redes Wi-Fi e 5G suportadas - mas isso exigia que a operadora oferecesse esta opção.