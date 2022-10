A NASA captou uma imagem divertida do Sol a sorrir

Até a nossa estrela deverá ter momentos de boa disposição e alegria. Pelo menos assim parece numa imagem captada pela NASA. Os astrónomos viram o Sol a irradiar um sorriso notável e alegre, num espetáculo soalheiro.

Claro que o "sorriso" que vemos aqui não é na realidade um verdadeiro sorriso. O que estamos a ver são buracos coronais (as manchas escuras), onde rajadas rápidas de vento solar jorram para o espaço, como explica a NASA.

O Sol está a sorrir... ou é uma partida do nosso cérebro?

Tal como partilhado na conta NASA Sun no Twitter, esta incrível imagem revela o Sol com um aspeto positivamente radiante em mais de uma forma. Este sorriso não é mais que dois destes buracos coronais que parecem olhos cintilantes, enquanto um terceiro se assemelha a um sorriso exuberante.

Na verdade, este fenómeno tem a ver com as flutuações solares loucas que o Sol tende a exibir.

O que realmente se passa aqui é o fenómeno da paridolia, onde imaginamos ver coisas como rostos em padrões aleatórios. É um truque da mente, só que desta vez está a ser exibido numa escala estupenda, do tamanho do Sol.

Como alguns utilizadores de olhos atentos do Twitter observaram, o rosto do Sol aqui não se parece apenas com um rosto sorridente. As proporções particulares desse sorriso exultante têm uma semelhança impressionante com a configuração facial de um certo lendário vilão dos Caça-Fantasmas: o homem de marshmallow Stay Puft.

Sim, é realmente uma grande coincidência. A frase "separados à nascença" vem mesmo à mente, mesmo que seja apenas mais um exemplo de pessoas que veem algo que não está realmente lá. Mas mesmo que isto seja apenas uma confluência sem sentido e aleatória da misteriosa física solar, isso não significa que não nos devamos rir dela.

Portanto, divirtam-se! E tente sempre procurar os aspetos positivos da vida onde quer que possa. Deixe que o Sol seja o seu exemplo brilhante.