Apesar de não ser obrigatório, a maioria dos utilizadores do Android usa o Chrome como o seu browser. Este já está integrado no sistema operativo da Google e permite uma experiência geral igual há que temos no desktop.

Este browser vai sendo melhorado e inovado de forma constante e agora tem uma novidade. O Chrome para o Android está mais informativo e quer ajudar o utilizador, tendo agora um novo alerta para as situações em que tudo é fechado.

A Google gosta de dar aos utilizadores do Chrome as ajudas essenciais para os momentos certos. Estas suportam a utilização do browser e permitem que este esteja sempre pronto para ser usado na Internet em qualquer situação.

Para aumentar ainda mais esta utilização, uma novidade está a ser preparada, no caso do Android. Neste sistema, o Chrome vai ajudar os utilizadores com uma nova notificação, que será mostrada quando todos os separadores forem fechados.

O que é pretendido é que nestes momentos o utilizador seja alertado para o que está a fazer no Android. Deverá confirmar que está mesmo interessado em fechar todos os separadores, colocando o Chrome limpo e como uma base de trabalho.

Esta novidade ainda não está disponível para a generalidade dos utilizadores e pretende que seja ainda avaliada. Por isso, a Google tem apenas a versão Canary deste browser, tendo de ser ativada uma simples flag na zona de configurações especiais.

Bastará abrir a zona chrome://flags e aqui procurar por "Close all tabs modal dialog". Estará no valor padrão, devendo ser ativado. Após isso, e como é normal, o Chrome deverá ser reiniciado para que a novidade passe a estar disponível para o utilizador.

Esta é uma ajuda simples, mas que irá proteger os utilizadores e os seus separadores. Com a nova confirmação apenas são fechados os separadores em grupo quando o utilizador quiser e sem qualquer risco adicional. Esta é uma novidade que em breve chegará ao Chrome do Android.