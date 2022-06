O fim do Internet Explorer foi previsto, programado e muito antecipado pela Microsoft. Este browser estabeleceu o seu mercado e uma era, sendo usado ao longo dos anos, tendo por isso deixado uma marca muito forte nos utilizadores.

Com este fim vem a falta suporte e os problemas de segurança, algo que a Microsoft quer eliminar. Para isso, e para todos os que insistirem em usar o Internet Explorer, irá encaminhar os utilizadores para o Edge.

Foi no passado dia 15 que a Microsoft colocou um ponto final no seu mais conhecido e usado browser. O Internet Explorer foi uma peça central e fulcral para o crescimento da Internet, sendo por isso usado por muitos ainda hoje.

Ao fim de 27 anos, este browser está ultrapassado e sem qualquer novidade de peso, sendo por isso a hora de dar espaço para o seu herdeiro. Falamos do Edge que acompanha já os utilizadores desde o Windows 10 e que tem vindo a crescer na base de utilizadores.

To our predecessor: You helped the world explore the internet along with every facet of life. Now, it's time to surf the big web in the sky pic.twitter.com/43L0UpL0gQ — Microsoft Edge (@MicrosoftEdge) June 15, 2022

Para impedir algo que aconteceu com o Windows XP e com o Windows 7, a Microsoft não vai permitir que o Internet Explorer possa continuar a ser usado. Para isso, e em breve, sempre que o browser mais antigo for aberto, o utilizador terá uma mensagem e será encaminhado para o Edge.

Claro que com este encaminhamento para o Edge, todos os dados do Internet Explorer vão ser importados. A Microsoft também tratará deste passo automaticamente, para facilitar a utilização do Edge, que assim será acedido de forma completa e preparada para navegar na Internet.

Este será apenas um passo no processo, que deverá começar em breve. Ao longo dos próximo meses a Microsoft irá simplesmente abrir o Edge quando o Internet Explorer for chamado e com o tempo este browser será simplesmente eliminado, como já acontece com o Windows 11.

Este é mais um passo importante para o fim do Internet Explorer que a Microsoft tanto quer. Espera remover este browser do Windows e assim dar espaço à sua mais recente proposta, o Edge e todas as suas capacidades.