ZIGGY – robô de carregamento de VE móvel chegará em 2023

Um fornecedor de tecnologia de carregamento dos EUA, chamado EV Safe Charge, revelou a sua versão de um robô móvel de carregamento de veículos elétricos, o ZiGGY, que lhe reserva um lugar e, posteriormente, carrega o seu VE.

Descubra o que é e como funciona este robô inovador, que chegará em 2023.

Quem precisa de estacionar perto de uma tomada elétrica ou procurar estações de carregamento quando um robô pode ir ter com o seu veículo e carregá-lo?

Crucialmente, o ZiGGY pode eliminar com sucesso a necessidade de instalar postos de carregamento caros e complicados. Mas não fica por aqui, este robô tem muito mais à sua disposição.

O ZiGGY pode ultrapassar as limitações dos carregadores de VE

Depois de carregar os veículos elétricos, o ZiGGY vai poder regressar à sua base de origem para se recarregar graças várias fontes de energia, tais como de rede, armazenamento de baterias, e energia solar.

O ZiGGY trará a recarga de VE para parques de estacionamento, centros comerciais e de entretenimento, hotéis, e proprietários, proporcionando uma recarga rentável e ultrapassando as limitações dos carregadores de VE comuns sem necessidade de infraestruturas elétricas dispendiosas.

Notavelmente, a nova estação de carregamento móvel vem equipada com um servidor de publicidade digital capaz de criar novos fluxos de receitas publicitárias, oferecendo a cada instalação que a utilize a oportunidade de exibir informação personalizada, potencialmente monetizada.

O robô autónomo é imediatamente destacável e pode ser implementado em qualquer lugar. Isto também significa que os parques de estacionamento existentes não precisam de ser submetidos a qualquer tipo de construção para caberem alguns ZiGGYs.

Este robô foi concebido com a colaboração do premiado estúdio de design industrial Box Clever. A empresa também contribuiu para a conceção do exterior do robô, bem como a experiência do utilizador e a identidade da marca.

Este robô pode cativar os não utilizadores de VE

Fortes objetivos de vendas de VE e de redução de emissões estão a criar um futuro mais sustentável, mas as infraestruturas de VE não estão a acompanhar o ritmo. O ZiGGY é uma solução flexível e simples para praticamente qualquer escritório, centro comercial ou complexo de apartamentos para ajudar a satisfazer as crescentes necessidades dos seus inquilinos e hóspedes, sem investimentos dispendiosos e demorados em infraestruturas e instalações, se for mesmo possível. Em muitos casos, especialmente em edifícios mais antigos, acrescentar carregadores de VE não é uma opção até agora.

Disse Caradoc Ehrenhalt, Fundador e CEO da EV Safe Charge e inventor do ZiGGY, no lançamento.

Criámos o ZiGGY em resposta à crescente procura de soluções flexíveis de carregamento de VE por parte dos nossos clientes, e para ajudar a apoiar a transição global para um futuro de mobilidade mais limpo, mais ecológico e totalmente elétrico. Ao ajudar os condutores a ultrapassar a ansiedade de carregamento, uma das barreiras à adoção em massa de VE, o ZiGGY poderá melhorar a experiência de carregamento de VE para todos.

Acrescentou Ehrenhalt.

Os robôs ZiGGY também poderão ser implementados para carregamento fora do local, se não houver infraestruturas disponíveis.

A empresa planeia alugar robôs ZiGGY sob um modelo de negócio "Charging-as-a-Service" (CaaS), incluindo apoio técnico e manutenção contínua. Após a produção, com início previsto em 2023, o ZiGGY virá equipado com dois grandes ecrãs que podem ser utilizados como quiosques informativos ou serviços de publicidade interativa móvel, oferecendo opções de rendimento adicionais para os operadores de parques de estacionamento.

Parece que o carregamento de veículos elétricos está a começar uma nova era com este dispositivo de carregamento móvel.

Leia também...