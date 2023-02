Mesmo com todas as melhorias que tem trazido, o Edge é ainda um browser que vive à sombra do Chrome. A Microsoft tem feito um esforço para o tornar melhor, mas ainda assim não tem convencido os potenciais utilizadores. Agora, a Microsoft parece estar a fazer um novo esforço para que seja aceite, de forma um pouco agressiva demais.

Ao longo dos anos, o Edge tem ganho uma nova lista de utilizadores. Estes muitas vezes chegam de novas instalações do Windows ou de outras medidas que a Microsoft vai tomando para o tornar mais visível e com maiores taxas de utilização na Internet. O fim do IE foi um desses momentos, que a marca soube aproveitar.

Ainda assim, e mesmo com todas estas medidas, o Edge está ainda muito longe do que seria esperado. Tem ainda o estigma de ser o browser usado para descarregar e dar acesso a outros browsers, algo que muitos fazem na primeira utilização do Windows.

This is a big overstep by Microsoft imo



They are injecting ads *into the Google Chrome download page* pushing their own browser



This should not be ok pic.twitter.com/QNc3i2sKnz — Chris Frantz (@frantzfries) February 21, 2023

A mais recente campanha veio mostrar que a Microsoft parece disposta a (quase) tudo para trazer o seu browser para o topo das escolhas. Falamos da injeção de publicidade dedicada ao Edge diretamente na página de acesso ao Chrome, seja qual das versões forem escolhidas.

Naturalmente que não é uma publicidade paga, até porque a Google náo tem esse elemento na sua página de acesso ao Chrome. É simplesmente a alteração da página que é servida pelos servidores da gigante das pesquisas, algo que muitos discordam que seja realizado. A Google também o faz, mas sem alterar as páginas, e de forma muito mais discreta.

Ao fazer isto a Microsoft aposta numa mensagem que dá como certo que o Edge oferece mais segurança que o Chrome, mesmo tendo a mesma origem, o Chromium. A diferença apresentada é mesmo a camada de proteção que a Microsoft consegue aparentemente dar ao seu browser.

Do que se sabe, esta não é ainda uma disponibilização que esteja massificada. Está ainda só no Windows e é mostrada a quem estiver a usar a versão Canary do Edge. Ainda assim, não parece muto lógico que a Microsoft faça este tipo de testes e ainda mais a alteração do conteúdo da página. Resta aguardar e ver se será massificada.