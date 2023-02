Steam bate recorde em 2022 com 33 milhões de utilizadores e 44 Exabytes de downloads

A Steam é a mais popular plataforma de jogos para PC e não admira que bata constantes recordes à medida que novos e mais apelativos títulos são disponibilizados no serviço da Valve. E as últimas informações mostram que a Steam bateu recordes no passado ano de 2022 com 33 milhões de utilizadores em simultâneo e mais de 44 Exabytes em downloads.

Como sabemos, a pandemia da COVID-19, que entrou pelas nossas casas em força no ano de 2020, transformou completamente as nossas vidas. Mas, apesar da situação preocupante a nível de saúde que essa época trouxe, muitas pessoas acabaram por conseguir ter muito tempo para realizarem atividades de lazer, nomeadamente no setor dos jogos.

Assim, houve um incrível aumento na compra de jogos, consolas, computadores e no acesso às plataformas de jogos. E parece que essa tendência não se esgotou com o passar da pandemia e dos confinamentos.

Steam é uma máquina a bater recordes nos jogos

Certamente que conhece, ou já ouviu falar, da Steam, a mais popular plataforma de jogos para PC. Com frequência falamos sobre os números impressionantes alcançados no serviço, seja ao nível de vendas de jogos, da presença em simultâneo de vários jogadores, dos mais jogados, entre outros.

Os dados da última retrospetiva da página, mostram novos dados impressionantes, uma vez que no ano de 2022 a Steam registou aumentos muito positivos ao nível de jogadores a jogar ao mesmo tempo e de downloads.

Em termos concretos, no ano passado, o serviço da Valve conseguiu ultrapassar os 33 milhões de utilizadores ao mesmo tempo no site. Pela imagem abaixo vemos o registo de que no dia 11 de março de 2022 a OMS declarou o estado de pandemia da COVID-19. Mas, no geral, a utilização da Steam não caiu nos anos seguintes, apresentando, pelo contrário, uma subida significativa.

Já no que respeita aos downloads, a Steam registou um número interessante de 44,7 Exabytes de conteúdos. Este valor representa um aumento de 36% comparativamente ao apresentado no ano de 2021. Segundo a plataforma, "é como se cada um dos 8 mil milhões de habitantes do planeta Terra tivesse transferido um jogo de 5,5 GB".

Pelo gráfico abaixo também é percetível a subida significativa de downloads desde o ano de 2019 até 2022.

A Valve refere que muitos jogadores gastaram dinheiro pela primeira vez na plataforma no ano passado, através da compra de diversos conteúdos. Portanto, a Steam contou, em 2022, com uma média de 83.000 novos consumidores diários.

Alguns títulos contribuiram para estes números, nomeadamente Call of Duty, Lost Ark e Elden Ring, que foram os mais populares no serviço no ano que passou.