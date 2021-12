Muitos utilizadores optaram por guardar e gerir as suas passwords diretamente no seu browser. Apesar de ser a forma mais simples, nem sempre é a mais segura e agora está exposta a um novo problema, que surge na forma de um malware.

Chama-se Redline Stealer e quer roubar as passwords do utilizador. Qualquer utilizador pode ser vítima deste ataque e ficar sem as suas palavras-passe, dando aos atacantes acesso a informação sensível e privada.

O Redline Stealer quer atacar o seu browser

A forma simples como qualquer browser permite hoje em dia guardar e gerir as passwords do utilizador convenceu a maioria a deixar ali a sua informação essencial. Mesmo parecendo algo lógico, a verdade é que não garante a segurança de outras aplicações dedicadas.

Isso está agora presente com o conhecimento de um novo malware chamado Redline Stealer. Este foca-se num único ficheiro, onde o utilizador tem as suas passwords guardadas e que aparentemente pode ser consultado e usado pelos atacantes.

Roubar as passwords e outros dados do utilizador

Em qualquer browser baseado no Chromium as passwords são guardadas numa base de dados SQLite, onde os dados estão registados, O Redline Stealer foca-se nesse ficheiro e rouba a informação ali presente. Este malware consegue ainda roubar cookies, dados de preenchimento automático e dos cartões de crédito.

O acesso ao Redline Stealer aparentemente é simples, estando à venda na dark web ou em canais do Telegram. O preço que tem de ser pago é mínimo, tendo sido encontrado por 150 ou 200 dólares. A sua propagação é simples e chega por email, na publicidade que a Google mostra e até m apps de edição de imagem.

Este malware derruba qualquer segurança

O Redline Stealer parece estar focado no browser que a Google desenvolve. Esta posição resulta do Chromium ser já responsável por 80% das escolhas dos utilizadores. Chrome, Edge, Opera e muitos mais recorrem ao Chromium e têm assim a informação guardada no mesmo ficheiro e da mesma forma

A opção não deverá ser a utilização de um browser para guardar esta informação importante e sensível. Os gestores de password são ferramentas muito mais interessantes e preparadas para guardar esta informação, sendo por isso a escolha mais óbvia e mais segura.