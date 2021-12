Apesar da aproximação da Microsoft ao Android, muitos ainda precisam de ligar o smartphone ao Windows e a outros sistemas. Nem sempre este é um processo simples, mas agora tudo parece estar facilitado.

Com o scrcpy podem trazer o Android para o Windows, o Linux ou o macOS, mostrando o ecrã e dando ao utilizador muitas mais ferramentas. Vejam como podem usar esta app que faz a ponte entre o smartphone e o PC.

O scrcpy é extremamente simples de instalar e usar. Presente para o Windows, na forma de um zip, para muitas distribuições Linux e até para o macOS, não obriga a que estes estejam ligados por um cabo. Usa o conhecido ADB e tudo é quase automatizado. Dispensa root no telefone e qualquer outra app.

Esta proposta consegue projetar o ecrã do smartphone Android no PC, dando ao utilizador acesso completo. Pode ainda ligar o teclado e o rato do computador ao sistema da Google, abrindo assim o controlo completo deste sistema.

Outra capacidade importante do scrcpy é o poder gravar o ecrã do Android. Com o comando certo, o utilizador consegue registar tudo o que estiver presente no ecrã e os passos tomados na sua utilização. Claro que podem também captar imagens, mesmo quando o Android se recusa a fazer por proteção.

Uma das grandes vantagens do scrcpy é mesmo a sua independência nos sistemas onde pode ser usado. Basta ter os executáveis presentes e tudo acontece. Seja por cabo ou por rede, o ADB liga-se ao smartphone e este é projetado no ecrã do PC.

Podem ainda configurar esta proposta com grande detalhe e assim ter o projetar do ecrã do Android de acordo com o pretendido. Tudo passa pelas mãos do utilizador e do comando que executar, visto que o scrcpy não tem qualquer interface, mas é rico em opções.

Extremamente rápido e com uma latência quase inexistente, esta é uma proposta muito interessante para todos os que querem ter o Android visto no Windows, mesmo com o ecrã do smartphone desligado. Basta ligar e executar um simples comando para abrir mais uma porta no PC, agora para o smartphone e para o sistema da Google.

scrcpy