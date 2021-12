Tesla chama à oficina 475.318 carros por causa de avarias

A gigante Tesla tem sido das marcas do segmento automóvel que mais se tem destacados nos últimos anos. A empresa tem agora um problema para resolver, depois de receber 2.301 reclamações relacionadas com problemas na câmara traseira e no fecho a abertura da bagageira.

Nesse sentido, a Tesla já informou que vai chamar à oficina 475.318 carros por causa de avarias.

Problema nos veículos da Tesla pode aumentar risco de colisão

A Tesla quer recolher 475.318 dos seus veículos nos Estados Unidos devido ao mau funcionamento da câmara traseira, que pode aumentar o risco de colisão, e à abertura involuntária do capô, foi anunciado.

Segundo informações do regulador National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), em causa estão 356.309 veículos Tesla do modelo três, produzidos entre 2017 e 2020, com problemas na câmara traseira, que poderá ter sido danificada pelo fecho a abertura da bagageira. O mau funcionamento da câmara “pode aumentar o risco de colisão”, segundo refere o NHTSA.

A empresa de Elon Musk já recebeu 2.301 reclamações ligadas a este problema e nesse sentido vai inspecionar todos os veículos e corrigir a avaria. Os proprietários que já levaram o seu carro à oficina para resolver o problema em causa podem solicitar o reembolso da despesa.

Os proprietários do Modelo S, produzidos entre 2014 e 2021, também já foram chamados à oficina por causa da avaria verificada no capô do veículo.

A Tesla, Inc., é uma empresa do segmento automóvel norte-americana, que desenvolve, produz e vende automóveis elétricos de alto desempenho, componentes para motores e transmissões para veículos elétricos e produtos à base de baterias.