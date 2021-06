A Google, nos últimos anos, assumiu o papel de criadora de padrões para a Internet e para o seu browser o Chrome. Estas são melhorias que a gigante das pesquisas testa e que mais tarde ou mais cedo acabam por ser incorporadas nesta ferramenta.

Uma das suas grandes lutas tem surgido na barra de endereços, com a Google a querer fazer desaparecer os links completos do Chrome. Esteve a testar apenas versões curtas, mas agora recuou e trouxe de volta os endereços longos e completos.

Foi com a chegada do Chrome 85 a todos os sistemas suportados que a mudança chegou ao browser da Google. A parte mais visível da alteração trazida foi o fim dos endereços longos e completos na Omnibar, a barra de endereços deste browser.

Desse momento em diante, apenas o endereço principal do site visitado surgiria, mesmo que o utilizador estivesse a visitar páginas internas. A Google encarou esta mudança como um aumento de segurança para os utilizadores e para o seu browser.

Agora esse cenário vai novamente ser mudado, com retorno da forma anterior. O teste que a Google quis realizar acabou, segundo o que foi encontrado na lista de desenvolvimento deste browser. Tudo terá sido revertido e está novamente acessível.

Segundo a Google, esta experiência acabou por não trazer o retorno que era esperado para os utilizadores. Os ganhos de segurança que foram obtidos são mínimos e marginais. Ainda para mais, os utilizadores vinham a pedir este regresso há já alguns meses.

Do que é revelado, a mudança está já ativa e poderá ser vista na barra de endereço do Chrome. Assim, deixa de ser necessário ativar flags para que o comportamento do browser da Google seja alterado e o url surja completo na barra de endereços.

A Google reverte assim uma das mudanças mais polémicas que teve nos últimos tempos. Os utilizadores preferem saber que páginas estão a visitar e isso surge com o simples olhar para a barra de endereços do Chrome.