Google quer ajudar utilizadores e lança novos controlos de desempenho no Chrome

A Google anunciou novos controlos de desempenho para o Chrome para melhorar a experiência de navegação dos utilizadores. Os novos controlos incluem uma ferramenta de deteção de desempenho e uma funcionalidade de poupança de memória melhorada. Saiba mais sobre a forma simples de poupar recursos do seu PC ao usar o Chrome.

A ferramenta de deteção de desempenho identifica potenciais problemas de desempenho e oferece soluções para os resolver. Isto pode ajudar os utilizadores a identificar e corrigir problemas que estejam a afetar a sua experiência de navegação. A funcionalidade de poupança de memória oferece três modos: Padrão, Equilibrado e Avançado.

O modo Padrão é o modo padrão e oferece um bom equilíbrio entre desempenho e poupança de memória. O modo Equilibrado oferece uma poupança de memória ainda maior, mas pode afetar ligeiramente o desempenho. Já o modo Avançado oferece a maior poupança de memória possível, mas pode afetar significativamente o desempenho.

Os utilizadores podem personalizar as suas definições de desempenho para encontrar o equilíbrio perfeito entre desempenho e poupança de memória. Os novos controlos de desempenho estão disponíveis no Chrome 118, que está a ser lançado hoje. Os utilizadores podem aceder aos controlos de desempenho na página Definições do Chrome.

Estes novos controlos de desempenho estão já disponíveis na nova versão do browser da Google, disponível para a utilização. Para os explorar, basta seguir estes passos no Chrome, na zona de definições deste browser. Eis a forma simples de o fazer:

Abra o Chrome. Clique no menu de três pontos no canto superior direito do ecrã. Clique em Definições. Clique em Desempenho. Utilize os controlos de desempenho para personalizar as suas definições.

Os novos controlos de desempenho do Chrome são uma excelente forma de melhorar a experiência de navegação. Podem ajudar os utilizadores a identificar e corrigir problemas de desempenho, e também podem auxiliar os utilizadores a poupar memória e outros recursos. Quem procura uma forma de melhorar a experiência de navegação no Chrome, tem nestes novos controlos uma ótima opção.