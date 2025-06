Google Maps mais verde: novas ferramentas com IA trazem viagens sustentáveis na Europa

A Google anunciou um novo conjunto de atualizações para o Google Maps na Europa. Para isso vai usar a IA para promover opções de viagem mais sustentáveis e ecológicas junto dos seus utilizadores.

Google Maps mais verde na Europa

Uma das principais funcionalidades recorre à IA para comparar os tempos de viagem entre a condução, os transportes públicos e os percursos pedestres. Quando os tempos são semelhantes, a aplicação sugere ativamente as alternativas com menor pegada de carbono.

Segundo a empresa, esta abordagem está a ter um sucesso grande na sua utilização prática no dia a dia. Do que foi revelado, já preveniu "dezenas de milhões de viagens de carro" e será em breve expandida para cidades como Copenhaga, Estocolmo e Varsóvia.

Os ciclistas também recebem novidades, com o Maps a fornecer informações mais detalhadas sobre as rotas. Passam a estar disponíveis dados sobre a existência de ciclovias dedicadas, as condições de trânsito em tempo real e a presença de subidas íngremes. Esta melhoria abrange 17 novas cidades, nove das quais na Europa, com o objetivo de dar mais confiança a quem opta pela bicicleta.

A IA traz viagens mais sustentáveis

Para os condutores, a aplicação continuará a identificar as rotas mais eficientes em termos de consumo de combustível, para além de emitir alertas sobre a entrada em zonas de baixas emissões em várias cidades europeias, permitindo assim o planeamento de percursos alternativos.

Além das ferramentas para o utilizador final, a Google aposta na colaboração com os municípios através do "Project Green Light". Esta iniciativa utiliza dados de tendências de condução e modelos de IA para analisar os padrões de tráfego em cruzamentos. Com base nessa análise, a plataforma gera recomendações para otimizar os tempos dos semáforos, visando reduzir as emissões no trânsito urbano.

Este conjunto de atualizações demonstra uma estratégia coesa por parte da Google, posicionando o Maps não apenas como uma ferramenta de navegação, mas como um agente ativo na promoção da sustentabilidade. Ao fornecer dados detalhados tanto a cidadãos como a municípios, a empresa reforça o papel da tecnologia como um aliado fundamental na construção de cidades mais inteligentes.