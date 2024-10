Intel a arder: não vendeu nenhum processador Arrow Lake no maior retalhista europeu

A Intel, outrora uma empresa dominante nos processadores para PCs, enfrenta agora uma batalha difícil para manter a sua reputação e quota de mercado. O lançamento dos novos processadores Core Ultra 200S da Intel, que fazem parte da linha Arrow Lake, não registaram qualquer venda durante a semana do seu lançamento num dos principais retalhistas europeus.

De acordo com um relatório do Tom's Hardware, o Core Ultra 200S não teve o mesmo impacto nos clientes europeus que teve nos EUA e noutras regiões. Um importante retalhista alemão, a Mindfactory, informou que, apesar das fortes capacidades de desempenho do Arrow Lake, este não conseguiu atrair compradores na sua semana de estreia.

Enquanto a Intel lutava para ganhar tração, a AMD continuava a dominar o mercado - vendeu cerca de 200 unidades do seu Ryzen 7 7800X3D e mais de 500 unidades de outros modelos Ryzen, o que fez com que atingisse 95% das vendas semanais de processadores do retalhista. A Intel, por sua vez, vendeu apenas 40 unidades, principalmente do stock da geração anterior.

Os analistas da indústria observam que, embora os processadores Arrow Lake, especialmente o Core Ultra 9 285K, tenham sido bem avaliados pelo seu desempenho, falham o alvo em duas áreas críticas: eficiência energética e desempenho em jogos. Estas desvantagens dissuadiram alguns consumidores, nomeadamente os gamers.

O preço é também um fator importante nas dificuldades da Intel

A linha Core Ultra 200S enfrenta uma forte concorrência da AMD, cujas ofertas geralmente oferecem uma melhor relação qualidade/preço. A AMD reduziu recentemente o preço do seu modelo Ryzen 9 9950X, mas as opções mais populares continuam a ser o Ryzen 7 7800X3D e o 5700X3D, que apresentam uma forte relação preço/desempenho.

Esta posição desafiante no mercado deixou a Intel vulnerável a rumores de aquisição. Especula-se que gigantes tecnológicas como a Samsung ou a Apple possam estar interessadas em adquirir a Intel, principalmente pelas suas capacidades de fundição.

De acordo com um vídeo da Moore's Law is Dead, a Samsung e a Apple consideram as instalações de fabrico da Intel como um potencial ativo. Para a Samsung, as capacidades de fundição da Intel poderiam expandir o seu próprio alcance de produção, enquanto a Apple poderia aproveitar as instalações da Intel para reduzir a sua dependência da TSMC.

No entanto, qualquer aquisição enfrentaria provavelmente um controlo regulamentar. A aprovação de organismos reguladores como a Comissão Federal do Comércio dos EUA, a Autoridade da Concorrência e dos Mercados do Reino Unido e a Comissão Europeia seria difícil de obter, uma vez que uma fusão desta dimensão poderia afetar significativamente a concorrência no mercado global.

