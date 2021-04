Dica: Como dividir o Google Chrome em dois ‘ecrãs’

Com a chegada da pandemia ao nosso quotidiano, vimo-nos obrigados a alterar vários hábitos e costumes. Com isto, veio também a necessidade de descobrir e adaptar novas ferramentas. O Google Chrome possui uma extensão chamada Dualless que permite dividir o browser em duas janelas e adaptar as mesmas às nossas necessidades, aumentando assim o número de atividades visíveis em simultâneo.

Descubra como adicionar e usufruir ao máximo desta extensão que conta com mais de 2 milhões de utilizadores.

Como adicionar a extensão Dualless

A ferramenta que hoje trazemos pode ser muito interessante quer para os professores no dia a dia das aulas, como para qualquer profissional que use o Google Chrome como uma ferramenta de produtividade com vários separadores ativos. Então, que tal usar esta extensão?

Para adicionar esta extensão ao Google Chrome, deve seguir dois simples passos:

Passo 1 – Aceda à extensão disponível no Chrome Web Store.

Passo 2 – Selecione a opção Add to Chrome.

Depois de concluídos estes dois passos, a Dualless estará devidamente adicionada ao seu browser.

Dividir o Chrome em dois ecrãs

Para utilizar a Dualless, clique na peça de puzzle localizada no canto superior direito do browser. Seguidamente, selecione a extensão responsável por dividir o ecrã.

Após selecionar a ferramenta, poderá escolher entre os vários formatos. Além disso, terá a hipótese de dividir o ecrã vertical ou horizontalmente.

Extensão dois em um

Conforme visto, esta ferramenta pode ser manipulada de diversas formas e adaptada à necessidade de cada um.

Na prática, é uma ferramenta com grande utilidade. Por exemplo, para alunos e professores, é aumentado o aproveitamento das aulas online.

Portanto, para aqueles que não têm dois ecrãs, esta é uma forma simples de contornar a situação. Nunca foi tão fácil, bastam apenas dois cliques.

