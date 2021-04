Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Qual o melhor smartwatch para usar no desporto?

Olá boa tarde, desde já agry todas as revisões de equipamentos que vocês vão partilhando. Já me ajudaram antes e peço ajuda de novo de poderem. Qual o melhor Smartwatch qualidade preço para essencialmente medir pulsações e gasto calórico com maior assertividade?? Pratico desporto de ginásio essencialmente hoje em dia. Agradeço e desejo o melhor pra todos. Samuel Fonseca

Samuel,

Existem várias propostas para o que quer. Tudo depende do sistema operativo que o seu smartphone tem. Cada um tem as suas propostas, dedicadas a essa função.

Caso o seu smartphone seja um iPhone, a escolha então é óbvia. Terá mesmo de ser um Apple Watch.

Caso estejamos a falar de um Android, então tem mais propostas, de igual qualidade. As propostas melhores estão nos Samsung ou nos Huawei.

Qualquer uma dessas marcas têm o smartwatch que procura e que vão medir os dados dos exercícios físicos que realiza.

[Respondido por Pedro Simões]

Como posso fazer o diagnóstico do disco do meu NAS?

Bom dia comunidade Pplware, tenho a trabalhar à três anos uma NAS Western Digital My Cloud Home 3TB. Há alguma possibilidade de fazer o diagnostico do disco? Obrigado, Francisco Santos

Francisco,

O seu NAS tem disponível uma interface de gestão e que poderá usar para conseguir fazer essa avaliação.

Do que a Western Digital tem como informação, existe na interface de administração uma zona dedicada a fazer a avaliação da saúde dos discos.

Estes testes têm 3 níveis de profundidade e permitem ter acesso a mais ou menos detalhe: Quick, Full ou System.

Toda a informação está nesta página do suporte da Western Digital, onde é explicado como fazer os testes e ler a informação.

[Respondido por Pedro Simões]

Como desligar no Spotify as propostas de músicas?

Como descativar musicas sugeridas no Spotify? Quando tento ouvir um Album, o Spotify me sugere outras musicas, como se fosse uma playlist. Gostava de saber se é possivel fazer o Spotify parar de me recomendar musicas. Tino

Tino,

Essa é uma função do Spotify que muitos consideram interessante e que dá acesso a muitos novos artistas e a novas músicas.

Naturalmente que nem todos precisam de gostar dessa funcionalidade, como é o seu caso. O Spotify tem para esses casos a solução.

Basta aceder às definições do Spotify e desativar a opção Autoplay. Dai em diante, o comportamento que descreveu irá desaparecer.

Se quiser uma descrição mais detalhada, veja o nosso artigo abaixo, em concreto no ponto 1:

[Respondido por Pedro Simões]

Que SSD devo comprar para o meu PC?

Boa noite!!!! Estou querendo, colocar um HD SSD 128 GB, em meu computador. Porem como não tenho muito conhecimentos, sobre o assunto, queria saber se a PPLWARE, me daria uma ideia do que adquirir. Uso o computador, para pequenos serviços e estudos da minha neta. Me falaram, para comprar o HD da KINGSTON, por ser um ótimo produto. Mesmo lendo matéria de você(s), fica difícil para um leigo, entender as explicações técnicas. MEU COMPUTADOR: PROCESSADOR: AMD A4 7300 APU WITH RADEON HD GRAPHICS 3.880 GHz

MEMORIA INSTALADA: 4.00 GB (UTILIZÁVEL 3.45GB)

SISTEMA OPERACIONAL: 64 BITS Atenciosamente, Fernando Braga

Fernando,

Sim, caso o seu computador ainda utilize um disco rígido mecânico (pratos com material magnético) para correr o sistema operativo, terá um aumento de performance muito relevante se fizer uma migração para uma drive SSD.

As drives SSD da Kingston têm uma excelente relação qualidade/preço, nomeadamente a série de entrada A400, apresentando também resultados bons quanto à fiabilidade. Portanto sim, apoiamos essa sugestão.

No entanto, e considerando que o preço das drives SSD está relativamente baixo neste momento, recomendo que considere adquirir uma drive de 240GB, pois os 120GB (ou 128GB) serão muito limitados pensando a médio prazo.

Quanto à questão técnica, trata-se de uma drive de 2.5” com interface SATA, pelo que deve garantir que tem disponível uma porta SATA na motherboard. Depois de o ligar, poderá optar por instalar um sistema operativo de novo, ou fazer a migração do HDD para SSD, utilizando uma das muitas ferramentas disponíveis online.

[Respondido por Hugo Cura]

Como resolver este erro de sincronização do Windows?

Meus caros amigos depois de andar a informar-me na microsoft para o problema de cópia de segurança em que nada resolveu como sempre quando nós precisamos de ajuda. O assunto é o seguinte a minhas cópias de segurança á 2 semanas que me dá erros como, Erro (status_wait_2 (080070002)) c:\users\Matos-pc\pictures\camera roll11\Beja 09/04/2021 UM abraço Mateus Guimarães

Mateus,

Antes de mais, a sua questão carece de alguma informação. Não é claro o recurso que está a utilizar para fazer essa cópia de segurança (será o OneDrive?!) e também não especifica que conteúdos tem a sincronizar nessa cópia.

Em todo o caso, a informação que refere, acerca do problema estar a acontecer há cerca de 2 semanas, é um indicador relevante: é possível que se deve à mudança de horário. Se por alguma razão, a hora do computador não é a esperada pelo servidor, ou vice-versa, então poderá haver um problema de sincronização. Portanto, se este for o caso, só precisa de se certificar que tem corretamente definido o fuso horário no seu computador.

Se a sugestão anterior não resolver, a solução poderá passar por restaurar as definições do OneDrive (acreditando que é essa a ferramenta em utilização), ou mesmo procurar reinstalá-lo.

Assim, para restaurar as definições, pode aceder ao Executar do Windows (teclas de atalho Win + R) e executar o seguinte comando: %localappdata%\Microsoft\OneDrive\onedrive.exe /reset Depois, volte a fazer login e a verificar se ficou resolvido. Caso contrário, reinstale o OneDrive.

Além destas soluções, podem haver ainda outras, pelo que é extremamente difícil apresentar uma solução com a certeza de que irá funcionar, pois existem imensas variáveis que podem fazer desencadear esse problema.

[Respondido por Hugo Cura]

Como ligar um disco ao meu router da Vodafone?

Bom dia. Usei o vosso tutorial para partilha de um disco externo ao router da Vodafone e correu tudo bem, mas tenho uma pequena dúvida. O disco externo continua sempre ligado. A luz está acesa. De alguma maneira isto não é prejudicial para o disco. Estou a falar de um com ligação à corrente, mas também de outra opção só com alimentação pela porta USB. Obrigado. Luis Talete

Luís,

O facto do LED indicador de funcionamento estar ligado, não é necessariamente mau, até porque há diferentes modos de funcionamento.

Se o dispositivo onde está ligado o disco tiver um bom controlo energético, irá colocar o disco num estado de poupança de energia (que também poupa a vida do disco), fazendo o que se chama da “spin-down”, onde o disco para de funcionar mecanicamente (o prato deixa de rodar) mas todo o resto está em funcionamento, poupando assim energia e também a vida do disco.

Isto significa que está pronto a funcionar em qualquer momento, basta que receba um pedido de leitura ou escrita, e a unidade controladora dará a ordem de novo arranque. Normalmente, existe um tempo a partir do qual o disco entra no estado de poupança de energia, tipicamente 20 minutos depois de estar sem atividade.

Por outro lado, se o disco estiver sempre a rodar, se nunca parar, o consumo energético será naturalmente maior e as horas de funcionamento continuarão a aumentar, sendo que a vida útil será reduzida. Podemos dizer que, desta forma sim, será prejudicial para o disco.

[Respondido por Hugo Cura]

