Vendas de Veículos Elétricos disparam em Portugal! Tesla lidera…

A pandemia por COVID-19 tem afetado negativamente os mercados. O segmento dos veículos automóveis tem sido um dos mais afetados com Portugal a registar os piores resultados desde a Troika. No entanto, nem tudo são más notícias. Segundo números recentes, a venda de veículos elétricos disparou em março tendo sido registado um aumento de 30.4%.

Conheçam em detalhe os resultados.

As vendas de Veículos Elétricos (VE), quer de veículos 100% elétricos (BEV – Battery Electric Vehicle), quer de Veículos Híbridos Plug-In (PHEV – Plug-In Hybrid Electric Vehicle) cresceram fortemente este mês de março, revela a UVE (Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos). Segundo a publicação no seu site oficial, a Associação revela que o crescimento homólogo foi de 30.4%, fechando, assim, o 1.º trimestre deste ano também com um crescimento homólogo de 4.3%.

Em relação aos veículos 100% elétricos foi registado um crescimento consolidado nestes primeiros três meses do ano com 1.627 unidades vendidas. De igual modo, o crescimento dos Híbridos Plug-In consolida-se, tendo sido vendidos 3.406 veículos, muito por força do grande aumento da oferta atual de novos modelos nesta categoria. No primeiro trimestre de 2021 foram vendidos um total de 5.033 veículos elétricos novos.

As vendas de veículos 100% elétricos nos primeiros três meses do ano ainda se encontram abaixo das respetivas vendas homólogas. De relembrar que em 2020 as vendas foram principalmente afetadas nos meses de abril e maio devido às restrições severas que foram aplicadas em Portugal

Em relação aos Híbridos Plug-In a situação é bem diferente. Os veículos Híbridos Plug-In têm servido como porta de entrada para a mobilidade 100% elétrica para muitos dos seus utilizadores.

Veículos Elétricos: Marcas mais vendidas em março de 2021

Segundo a UVE, a Tesla lidera o ranking de marcas que mais veículos elétricos vende em Portugal. E março foram vendidas 162 viaturas da empresa de Elon Musk. Segue-se a Peugeot com a venda de 103 unidades, e a Nissan, com 71 veículos vendidos. A fechar o pódio, com um modelo que já se encontra no mercado há mais de 10 anos, o Nissan Leaf, apesar de algumas alterações estéticas e de motorização.

No segmento dos veículos elétricos Híbridos Plug-In, tem-se mantido constante e inalterável com os três primeiros lugares do pódio a serem distribuídos pelas marcas que têm um maior leque de oferta nesta categoria. A Mercedes-Benz com vendas de 500 unidades no mês e de 1.246 unidades acumuladas no trimestre mantém o 1.º lugar destacado, seguida da BMW com 293 vendas no mês e de 592 no trimestre, e a fechar o pódio a Volvo com 177 unidades entregues no mês e 463 no trimestre.