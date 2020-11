Depois de muitos anos a servir os utilizadores, chegou a hora de a Microsoft colocar o Internet Explorer em pausa e dar-lhe um fim digno. Este browser, mesmo com todos os problemas, tem sido uma peça fundamental na Internet.

A gigante do software parece ter um plano definido e este fim está traçado e, para muitos, vai chegar depressa demais. Há, no entanto, uma forma simples de manter o Internet Explorer mais algum tempo. Veja como o fazer.

O fim anunciado do Internet Explorer

A Microsoft quer matar o Internet Explorer. Este é um caminho sem retorno, mas que se fará de forma faseada e controlada. O primeiro passo foi já dado, como revelámos há dias, apontando os sites abertos para o Edge, numa mudança que não foi pedida.

Por agora apenas age numa lista de sites identificados e que o utilizador não controla. Esta deverá alargar-se no futuro, até que todos os sites sejam encaminhados para o Edge, o novo browser da Microsoft que recebe esta herança.

Manter este browser mais algum tempo

Por agora, e não se sabe se deverá manter-se assim por muito tempo, os utilizadores têm a capacidade de alterar este cenário. Podem inverter a mudança e manter os sites a serem abertos no Internet Explorer, tal como muitos pretendem.

Para isso devem abrir o Edge e revelar o seu menu, carregando nos 3 pontos que ficam no canto superior direito. Aqui dentro devem escolher a opção Definições, abrindo assim um novo separador com acesso a todas as opções de configuração deste browser.

Impedir o Edge de abrir páginas web

De seguida devem escolher o separador Browser predefinido e alterar a primeira opção. A opção selecionada deverá ser Apenas sites incompatíveis, que devem alterar para Nunca. Entretanto, se quiserem, podem mudar o cenário e escolher Sempre.

Recordamos que esta deverá ser uma alteração temporária e que em breve será alterada. O Edge é atualmente um browser mais capaz e com muitas mais capacidades que o Internet Explorer. Além disso é, naturalmente, mais seguro e com melhor proteção para os utilizadores.