No ritmo esperado, a Mozilla lança as novas versões do Firefox, o seu browser. Após vermos chegar uma atualização importante no final de fevereiro, chega agora a versão 87 apenas 1 mês depois.

Tal como aconteceu nas versões anteriores, esta atualização promete trazer novidades e melhorias. Do que é descrito, estas focam-se na segurança dos utilizadores e em aumentar ainda mais a sua privacidade.

Um browser que funciona ainda melhor

Uma das primeiras mudanças que a Mozilla trouxe no Firefox 87 está na estabilidade do browser e no que acontece às páginas. Todas as que sofrerem ou forem alteradas com as proteções de segurança passam a ser corrigidas graças ao SmartBlock.

Em resposta às muitas queixas dos utilizadores, a Mozilla resolveu tomar medidas. Assim, e por cada elemento que for bloqueado, o Firefox irá tentar substituir por outro, que não tenha limitações de segurança ou de outro tipo.

Mais segurança e privacidade no Firefox

Outra alteração, e esta muito importante, está na segurança dos pedidos HTTP (HTTP Referrer) a que os sites têm acesso. Estes permitem saber muita informação, que os sites não deveriam explorar. Infelizmente isto é algo que não verdade não acontece.

Para controlar esse acesso, o Firefox 87 passa a eliminar parte da informação, mantendo-a restrita ao mínimo essencial. Assim, todo o tráfego gerado na navegação é eliminado e a privacidade dos utilizadores é garantida, bem com a sua segurança.

Mais novidades da Mozilla

Por fim, e para usar em situações específicas, o Firefox passou a ter suporte completo no VoiceOver do macOS. Também a pesquisa foi melhorada com a nova opção Highlight Al, que mostra de forma direta todos os resultados do que foi procurado na página.

Todas estas novidades estão já disponíveis na nova versão do Firefox. A Mozilla lançou-a para atualização direta no browser, mas pode também ser instalada manualmente. É hora de testar tudo o que há de novo e aumentar ainda mais a proteção e a segurança que esta proposta oferece.