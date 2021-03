App da Epic Games pode estar a consumir muita bateria no seu portátil

Se por acaso é um jogador nato e já percebeu que a bateria do seu computador portátil desaparece mais rapidamente do que era costume, então verifique se tem instalada a aplicação da Epic Games no seu equipamento.

De acordo com vários testes realizados recentemente, a app reduz em quase 20% a duração da bateria nos portáteis.

Bateria do PC fica fraca demasiado depressa? A culpa pode ser da app Epic Games

Se costuma estar no seu computador portátil e verifica que a bateria do equipamento fica fraca demasiado depressa, então talvez o motivo possa ter sido agora descoberto.

O site PC World fez alguns testes e concluiu que a aplicação da Epic Games reduz em quase 20% a duração da bateria de um portátil. Durante os testes, a diminuição da bateria foi verificada quando a app está aberta em segundo plano no equipamento. O resultado foi registado num computador portátil Microsoft Surface Pro 7+ equipado com o processador Tiger Lake da Intel.

Nos testes, a equipa da PC World apercebeu-se de uma inconsistência estranha na duração de bateria. Neste sentido descobriram que a app Epic Games, sempre que corria em segundo plano, reduzia drasticamente o tempo de bateria do computador.

Depois desta descoberta, a equipa realizou outros testes específicos de forma a determinar qual o impacto do software na vida útil da bateria. Assim testaram dois computadores em modo avião e compararam a duração da bateria com e sem a app aberta em segundo plano. Os modelos testados foram o Microsoft Surface Pro 7+ com CPU Intel Tiger Lake e o Microsoft Surface Laptop 3 equipado com um Ryzen 7.

Microsoft Surface Pro 7+

Relativamente a este modelo, verifica-se que quando a app não está a ser usada, a bateria dura mais. Já quando está em uso, a perda chega a ser de cerca de 20%, ou seja, quase duas horas a menos de bateria. No entanto, quando a app da Steam está aberta, a perda é mínima.

Microsoft Surface Laptop 3

Neste modelo a diferença de duração da bateria é menor, mas ainda se verifica. Com a app da Epic Games aberta em segundo plano, há uma queda de cerca de 8% na duração da bateria. Por sua vez, com a app da Steam não houve alteração.

Após estes resultados, a PC World contactou a Epic por email. A criadora de jogos respondeu que “estamos a trabalhar ativamente para melhorar a performance e reduzir o consumo de energia do launcher”.

Tem a app Epic Games instalada no seu computador?