A Google tem lucrado muito no Chrome com a abordagem da Microsoft para o novo Edge. Esta proximidade leva a que o sistema da Microsoft possa adaptar-se para dar ainda mais a este browser, algo que todo os outro scom a mesma base aproveitam.

Assim, esperava-se que o Chrome aproveitasse em breve uma novidade da Microsoft para o Windows 10. O resultado esperado era uma diminuição da memória RAM consumida, algo que agora já está a acontecer, ainda só no Chrome Canary.

Menos RAM consumida neste browser

Os consumos de RAM do Chrome são normalmente muito elevados. Esta situação não se limita ao Windows 10, mas espalha-se em muitas outras plataformas onde este browser pode ser usado. A Google tem feito esforços para o contrariar, mas quase sempre sem sucesso.

Para ajudar neste ponto, a Microsoft deu ao Windows 10 uma nova ferramenta importante. Chama-se “SegmentHeap” e vai reduzir os consumos de memória RAM, com o Chrome a ser um dos mais beneficiados.

Melhoria importante no Chrome

A Google tinha já dado indicações de que queria explorar esta novidade e sobretudo melhorar o seu browser. Não avançou com datas ou com outra informação, mas aparentemente tomou de imediato em mãos a tarefas de incorporar as melhorias no seu browser.

Uma publicação feita por Bruce Dawson, um programador da Google, revela que a mais recente versão Canary deste browser traz uma novidade importante. Esta deverá consumir já menos memória RAM, por explorar o “SegmentHeap”.

Google aproveita mudanças no Windows 10

Tal como em muitas outras situações, a Google vai agora avaliar a utilização desta novidade no Chrome. Irá também fazê-la evoluir e crescer, passando depois para as restantes versões, até chegar posteriormente aos utilizadores finais. A data para este momento ainda não existe.

Este será um passo importante e muito esperado pelos utilizadores. Os consumos de memória RAM no Chrome têm crescido nos últimos anos, sem que a Google consiga, contudo, meter um travão nesta situação.