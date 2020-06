Dark Mode do Facebook está finalmente a chegar à app para o iOS

Há muito que o Facebook abraçou o Dark Mode. Tem estado a trabalhar para trazer este modo para todas as suas interfaces e em todas as apps que são suas. Se algumas já fizeram a transposição completa, outras estão um pouco mais atrasadas.

Assim, vamos vendo surgir de forma lenta o Dark Mode em algumas novas áreas, com todas as vantagens que isso traz. A mais recente app a receber este novo modo parece estar a ser a do Facebook para o iOS, com cada vez mais relatos.

Facebook para iOS tem uma surpresa a chegar

O Dark Mode nas apps e nos serviços do Facebook não é uma novidade. As equipas da maior rede social da Internet têm trabalhado nesta área e hoje podemos já encontrar este modo em quase todo o WhatsApp e até na própria interface web desta rede.

Assim, não é grande surpresa a chegada agora à app do iOS, onde era já esperada há algum tempo. O Facebook vinha a prometer este modo mais amigo da bateria e mais ajustado para ambientes com muito menor luminosidade, onde protege os olhos do utilizador.

Utilizadores revelam que o Dark Mode chegou a esta app

Os relatos estão agora a surgir e mostram que finalmente o Facebook abriu as portas para esta novidade, que está a ser disponibilizada. Este será um processo lento e gradual, como tem sido feito noutros momentos e com outras novidades.

Este Dark Mode agora disponibilizado não se limita a inverter as cores da interface do Facebook no iOS. Houve um trabalho de detalhe e muita da interface está em tons de cinzento e preto. Assim, esta fica mais ajustada ao que se pretende neste modo.

Em breve todos têm esta novidade

Este novo modo está assim a ser disponibilizado de forma limitada a e um conjunto restrito de utilizadores, de forma global. Como dissemos antes, irá ser alargado a todos os utilizadores, de forma gradual ao longo das próximas semanas, um processo completamente normal.

É também esperado que esta novidade chegue ao Android, tal como foi já mostrado antes. Este modo será uma mudança grande nesta app, que assim fica adequada a ser usada de forma mais eficiente e a ajudar os utilizadores.