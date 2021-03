Uma das maiores e mais recorrentes queixas do Chrome é a quantidade de recursos que este browser consome. A Google tem tentado ao longo dos anos reduzir esta pegada e tornar esta sua proposta mais eficiente.

A verdade é que nem sempre estas melhorias surgem e são efetivas, com prejuízo para os utilizadores. Agora, perante o que mostrou, a Google garante que o Chrome está ainda mais eficiente e muito mais rápido.

Um browser ainda mais eficiente

Sendo o browser mais usado na Internet, o Chrome tem uma responsabilidade grande no que toca à sua qualidade. Este não tem sido um padrão e as queixas que o acompanham há muitos anos são relativas aos consumos anormais de memória e de CPU.

A Google tem tentado resolver estes problemas, muitas vezes criando soluções simples e nos últimos tempos esta situação tem melhorado, em especial no Chrome 89. É precisamente nesta versão que a empresa agora focou e mostrou todas as melhorias que trouxe.

Chrome consume agora menos memória

As melhorias dependem muito de cada um dos sistemas, mas existirão ganhos de 20% nos consumos de memória, graças ao colocar os separadores em pausa. No caso do macOS há ainda uma redução adicional de 8% nos consumos de memórias e uma redução da temperatura das máquinas.

No Windows e no Android, o Chrome vai usar uma alocação de memória mais eficiente em mais áreas, conseguindo uma resposta melhor. A Google diz que no Windows há uma melhoria significativa na memória, que desce 22%. Temos ainda 8% no renderizador, 3% na GPU 9% na capacidade geral de resposta.

A Google tornou-o ainda mais rápido

Há também melhorias específicas no Android, que a Google garante resultarem em 5% menos no uso de memória, menos bloqueios, e um arranque 7,5% mais rápido, entre outros. Smartphones Android recentes também conseguem carregar páginas 8,5% mais rápido e ser 28% mais fluídos de usar.

Com todas estas melhorias, o Chrome irá certamente ficar melhor e mais eficiente. Isto, na prática, resulta numa utilização ainda mais interessante em todas as plataformas. Assim, tem todos os argumentos para continuar a ser a escolha dos utilizadores e o mais usado na Internet.