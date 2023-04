Ao longo dos anos o Firefox tem visto o seu desempenho no Windows a decair de forma drástica. Este browser da Mozilla tem procurado contornar a falha, sem um sucesso visível. Agora, 5 anos depois, o problema está resolvido com uma simples solução, bastando mudar o Defender da Microsoft.

Problema com 5 anos do Windows resolvido pela Microsoft

Apesar de não ser totalmente visível a todos, o desempenho do Firefox tem vindo a decair nos últimos anos. são várias as razões apresentadas, mas um caso vinha a ser discutido entre a Mozilla e a Microsoft. Falamos de consumos elevados do processo MsMpEng.exe, que disparava com este browser.

Este caso durou 5 anos, com informações a serem trocadas entre estes 2 gigantes do software, sem que uma solução tivesse surgido para o resolver. Isso chega agora ao fim, com uma simples atualização do Defender que está no Windows.

O impacto desta solução é de tal forma grande que a Mozilla diz que desde que a nova versão do MsMpEng.exe chegou os consumos do Firefox caíram em 75%. Este browser era particularmente afetado, ao gerar cerca de 7 vezes mais eventos que eram avaliados pelo Defender.

Defender estava a prejudicar o Firefox da Mozilla

O problema aqui estava no facto de que cada um destes eventos ser colocado na funcionalidade de proteção em tempo real do Defender. Assim, e para cada um destes eventos, o Defender tinha de os processar em separado para garantir a proteção dos utilizadores.

A própria Mozilla revelou que procurar também otimizar o Firefox. Reduziu dentro das suas possibilidades o número de eventos que o seu browser gera, para assim ter um peso menor no que o Defender tem de lidar quando está a ser usado para navegar na Internet.

Esta nova versão da correção da Microsoft deverá ser lançada dentro de dias, para assim melhorar o Firefox. Espera-se que assim que esta chegue ao Windows a melhoria seja imediatamente visível e o browser da Mozilla seja de imediato mais fluído de usar.