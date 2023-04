Há muito que se vem a falar da nova Mi Band 8 da Xiaomi. Esta é a smartband mais esperada da marca, que renova todos os atributos que estamos habituados e trará também algumas novidades importantes. Esta novidade tem agora uma data de apresentação e não vai chegar sozinha.

Foram várias as vezes em que a Xiaomi se mostrou pronta para revelar a nova Mi Band 8. Esta foi preparada para substituir o modelo habitual, com novos argumentos que a vão voltar a colocar no topo das preferências dos utilizadores.

Agora muito mais foi revelado e esta nova proposta parece ter finalmente uma data de apresentação. Esta deverá acontecer já na próxima semana, num evento que a Xiaomi parece ter reservado para revelar mais produtos da marca. Este vai acontecer na China e será o expoente da marca para o momento.

Neste evento, que acontece no próximo dia 18 pelas 12, a Xiaomi prepara-se para apresentar (pelo menos) 3 produtos. Falamos da Mi Band 8, no novo Pad 6 e do muito esperado Xiaomi 13 Ultra, o novo smartphone da marca.

Algo que salta de imediato à vista na nova Mi Band 8 é que vai manter o seu formato do ecrã, o que vem sendo um clássico. Claro que traz mudanças visuais, em especial na bracelete, que passa a ser diferenciada de acordo com o modelo que é escolhido.

As primeiras imagens destacam as pulseiras com duas cores e dois tipos de grip para a alça. Em ambos os casos bastante diferentes das encontradas nas gerações anteriores. Por esclarecer está ainda o lançamento de uma versão Pro neste mesmo evento.

Quanto ao Xiaomi Pad 6, não existe muita diferença face ao que temos já no modelo atual. Falamos de um ecrã com bordas mínimas e que deverá ser o padrão. Destaca-se sim um novo módulo de câmaras que tem um formato renovado e otimizado.