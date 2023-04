A Google tem sido muito parca no que toca a apresentar resultados da presença das versões do Android no seu ecossistema. De dados mensais públicos, passou para trimestrais e pouco simples de serem vistos. Os dados mais recentes, ainda assim, mostram agora que o Android 13 duplicou a sua presença desde o início do ano.

O Android 13 não para de crescer no mercado

Tem sido difícil ver os dados de progressão das diferentes versões do Android nos smartphones e tablets do ecossistema da Google. Estes números, que eram totalmente públicos, rapidamente passaram para uma área mais reservada e quase escondida do Android Studio.

Ainda assim, estes podem ser vistos numa base trimestral, revelando quais as versões que estão a crescer e as que estão a perder terreno. Os dados mais recentes mostram uma clara aceleração do Android 13 em toda a linha, o que é positivo para esta versão, para a Google e para os utilizadores.

Os dados da mais recente versão estão finalmente a mostrar como este está a chegar a cada vez mais smartphones. Nos últimos 4 meses, os primeiros de 2023, o Android 13 mais que duplicou a sua presença e ganhou assim um espaço que era já muito esperado.

Smartphones Google e outros impulsionam

Ainda que estes valores possam parecer importantes, é relevante que sejam avaliados os valores. Falamos de uma participação de mercado que passou dos 6% para os 12%, algo que está muito longe de ser um sucesso no que toca à quota de mercado do Android 13.

Este salto deve-se a todas as marcas que estão agora a apostar na atualização para o Android 13. A Google foi a primeira com os seus Pixel, mas rapidamente a Samsung, Xiaomi, OPPO, Vivo e muitas outras seguiram o mesmo caminho e estão já com esta versão nos seus smartphones.

Como seria de esperar, as versões anteriores do Android reduziram a sua participação de mercado. Surpreendentemente, porém, o Android 11, lançado em 2020, ainda mantém uma liderança estável, contribuindo com 23,5% do total. Este está bem à frente do Android 12 e 12L, com uma participação combinada de 16,5%.