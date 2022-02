Volvo comprou 1500 Apple Watch para entregar aos seus mecânicos

O Apple Watch é uma ferramenta que pode ser uma mais-valia até mesmo ao nível do desempenho profissional. Mais do que a parte de saúde e bem-estar, da parte de entretenimento, o smartwatch da Apple foi disponibilizado a 1.500 engenheiros de serviço da Volvo.

O objetivo é que os engenheiros de serviço usem o Apple Watch para melhorar a comunicação e agilizar o processo de manutenção das viaturas, servindo melhor os clientes.

Segundo informações partilhadas pela ComputerWorld, a Volvo aumentou de forma considerável a satisfação do cliente depois de equipar os seus 1.500 engenheiros de serviço com um Apple Watch para usar durante o dia. Se à primeira vista parece uma pequena mudança, na prática, reflete uma extensa alteração cultural em toda a empresa.

Esta está agora ativamente comprometida na transformação digital nos seus negócios.

Em que parte do processo um Apple Watch pode ser útil na Volvo?

A Volvo equipou os seus engenheiros (técnicos de serviço de oficina) com um Apple Watch e um iPhone (onde estarão a executar a app Volvo Service) para ajudá-los a trabalhar de forma mais eficiente que nunca. O foco principal da empresa é melhorar o atendimento ao cliente, pois reconhece que os técnicos são o principal ponto de contacto com o cliente durante a vida útil do Volvo que conduzem.

Segundo a empresa, um engenheiro receberá uma Notificação quando um cliente chegar na garagem com o seu carro. Desta forma o relógio mostrará o nome do cliente, notas relevantes e detalhes do carro.

Durante a reparação, os engenheiros podem ter acesso a informações e, assim que a manutenção esteja concluída, os técnicos podem ligar diretamente para o cliente para os informar. Além disso, também podem agendar e fazer uma chamada de acompanhamento subsequente.

Maior rapidez no acesso à informação que está no pulso de cada um

O benefício é que, com todas estas informações a serem disponibilizadas através do Watch (e da aplicação para iPhone que o acompanha), os engenheiros não precisam usar registos impressos ou aceder a um PC para se manterem atualizados.

Isso não é apenas demorado, mas aprender a usar estes sistemas leva tempo. Segundo reportou a empresa, levou até 6 meses para treinar novos recrutas nos 15 sistemas de TI diferentes que a Volvo usava antes.

Com o Apple Watch, tenho tudo o que preciso para o meu trabalho no meu pulso. Também é muito mais fácil treinar um novo técnico no Apple Watch e no iPhone do que nos nossos sistemas de desktop.

Explicou Johnnie Andersson, técnico de serviço pessoal da Volvo.

Esta ferramenta permite uma melhoria no desempenho, o manter o foco no serviço e uma ligação muito maior com o cliente. Tudo com um Apple Watch, o iPhone e a aplicação desenvolvida pela Volvo para iOS e watchOS.

Notamos uma redução de 40% nas impressões em papel. Vemos também os técnicos a usarem o seu novo kit para realizar outras tarefas. Algumas das equipas usam o recurso Walkie-Talkie para se comunicar umas com as outras em toda a instalação.

Referiu a marca.

