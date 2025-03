Versão beta do iOS 18.4 introduz resumos de avaliações com IA na App Store

Com a última atualização do iOS (versão 18.4), escolher uma aplicação da App Store para fazer download tornar-se-á mais simples. Em vez de gastar o seu tempo a ler avaliações, os utilizadores poderão agora ver um apanhado gerado por inteligência artificial (IA) que resume as avaliações de forma clara e concisa.

Apple utiliza a IA (novamente) para ajudar os utilizadores

Quem faz compras online com frequência já deve estar habituado aos resumos de avaliações gerados por IA, comuns em plataformas como a Amazon. Estes resumos aparecem no topo da secção de avaliações, e permitem aos consumidores obter uma ideia geral sem necessidade de ler dezenas de comentários.

Agora, com a chegada do iOS 18.4 e do iPadOS 18.4, a Apple segue essa mesma abordagem na App Store. A funcionalidade, destacada recentemente no site da Apple Developer e identificada inicialmente pela Macworld, visa oferecer aos utilizadores uma visão geral das opiniões sobre cada aplicação de forma automatizada.

Segundo os exemplos divulgados pela Apple, os resumos de avaliações apresentarão um parágrafo de texto que capta os sentimentos gerais dos utilizadores. Estes resumos não só abordarão os pontos positivos, mas também destacarão as críticas mais comuns.

Os resumos são gerados através de Large Language Models (LLMs) e serão atualizados pelo menos uma vez por semana, desde que a aplicação tenha um número suficiente de avaliações para justificar a sua criação.

Neste momento, a funcionalidade está disponível apenas para utilizadores beta nos Estados Unidos e apenas em inglês. No entanto, espera-se que, com o lançamento público do iOS 18.4 em Abril, esta inovação se torne acessível a um público mais amplo, com uma expansão progressiva ao longo de 2025.

E quanto à potencial manipulação de avaliações na App Store?

Embora esta funcionalidade possa facilitar a vida aos utilizadores, também levanta preocupações. Uma das principais questões prende-se com a possibilidade de manipulação das avaliações. É sabido que algumas empresas recorrem a bots ou a avaliações pagas para melhorar a imagem dos seus produtos.

Com a introdução dos resumos automáticos, torna-se ainda mais fácil influenciar a perceção dos utilizadores. Se estes resumos derem prioridade às opiniões mais repetidas, poderá haver um incentivo para criar avaliações falsas em massa.

Adicionalmente, pode desmotivar os utilizadores de lerem as avaliações completas, onde podem estar incluídas informações críticas sobre bugs ou problemas técnicos.

A utilização da IA para resumir grandes volumes de informação é uma das aplicações mais comuns desta tecnologia e, sem dúvida, traz vantagens práticas. Contudo, o verdadeiro desafio será garantir que este novo sistema de resumos mantém um equilíbrio justo entre comodidade e transparência para os utilizadores da App Store.

