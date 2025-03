A Apple lança o iOS 18.4 beta 2 e adiciona suporte para o iPhone 16e

A Apple disponibilizou há minutos o iOS 18.4 beta 2. Na continuidade de melhorar o seu sistema operativo, a empresa traz algumas correções e adiciona também suporte para o iPhone 16e.

Depois de abrir a porta a vários idiomas e países da UE ao Apple Intelligence, a empresa de Tim Cook está agora a disponibilizar a nova beta do iOS. Mas, e o que há de novo?

iOS 18.4 beta 2

Com o lançamento da segunda versão beta para programadores da sua próxima atualização de software iOS 18.4, a empresa está a limar arestas das cerca de 50 alterações e funcionalidades que chegaram ao iPhone e iPad na versão beta anterior.

Claro que o destaque vai para tudo isto que será lançado na versão final do iOS 18.4 que cegará em abril. Aí veremos sobretudo o suporte para o Apple Intelligence para o idioma francês, alemão, italiano, português (Brasil), espanhol, japonês, coreano, chinês (simplificado) e inglês localizado para Singapura e Índia.

Destacamos também no iOS 18.4 a funcionalidade Mensagens críticas, concebida para determinar quais as notificações mais importantes, destacando-as numa secção dedicada de fácil visualização no ecrã bloqueado.

A Categorização de correio foi expandida para o iPad e existe uma nova funcionalidade de Música ambiente para reproduzir música relaxante a partir da Central de controlo.

iPhones mais antigos com novidades

A Apple trouxe o seu recurso Apple Intelligence chamado Visual Intelligence para o iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max.

O iOS 18.4 beta 2 é a primeira atualização de software a trazer o recurso de pesquisa visual ligado ao Google e ao ChatGPT para um modelo fora da linha do iPhone 16.

A Inteligência Visual era inicialmente invocada apenas através do pressionar longo do Controlo de Câmara no iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max. No entanto, a Apple lançou recentemente o iPhone 16e sem um botão de Controlo de Câmara. Por esse motivo, a Apple trouxe a Inteligência Visual para o botão Ação e à Central de controlo.

Existem também várias outras funcionalidades mais pequenas que iremos detalhar em breve.