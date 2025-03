Cientistas descobriram um tipo de célula cerebral que nunca tinham visto

Um novo estudo identificou um novo tipo de célula cerebral de ratinhos que têm a capacidade única de proliferar e que podem ajudar a reparar tecidos danificados. Os cientistas precisam agora de determinar se existem células semelhantes nos cérebros humanos.

Célula cerebral pode curar lesões cerebrais

Os cientistas identificaram um tipo de célula nunca antes visto que pode ajudar a curar lesões cerebrais - pelo menos nos ratos.

Os investigadores descobriram um tipo único de astrócito, uma célula em forma de estrela que apoia a comunicação entre as células cerebrais, ou neurónios, e que as mantém saudáveis, estabilizando a barreira protetora do cérebro e regulando o equilíbrio das partículas carregadas e das moléculas sinalizadoras dos neurónios.

No cérebro, os astrócitos vivem na substância cinzenta, que contém a parte principal dos neurónios que contém o ADN e permite que as células processem a informação, ou na substância branca - os fios isolados que se estendem de alguns neurónios. Há muito que os investigadores estudam o papel dos astrócitos da substância cinzenta, mas até agora pouco se sabia sobre os seus homólogos da substância branca.

No novo estudo, publicado na segunda-feira (24 de fevereiro) na revista Nature Neuroscience, os cientistas determinaram a função dos astrócitos da substância branca em amostras de tecido do cérebro de ratinhos. Para tal, analisaram a atividade dos genes que estas células exprimiam ou “ligavam”.

Os investigadores identificaram dois tipos distintos de astrócitos da substância branca. O primeiro desempenhava o papel de “governanta”, que apoiava fisicamente as fibras nervosas e ajudava os neurónios a comunicar entre si. Entretanto, o segundo tipo desempenhava uma função até então desconhecida para um astrócito da substância branca - tinha uma capacidade única de proliferar, criando assim novos astrócitos.

Disse a coautora do estudo Judith Fischer-Sternjak, diretora-adjunta do Instituto de Investigação de Células Estaminais de Helmholtz Munique, na Alemanha.