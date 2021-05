Utilizador transformou um AirTag volumoso num fino cartão para trazer na carteira

Depois dos AirTags começarem a chegar ao mercado, a criatividade dos utilizadores parece não ter fim. Uns furaram o dispositivo para o testar em vários cenários, outros congelaram o AirTag e outros ainda transformar o localizador num modelo mais fino capaz de ser colocado numa carteira. Ora, a Apple seguramente que vai ver um impacto substancialmente maior neste seu gadget por conta de tanta imaginação.

Num vídeo, um habilidoso utilizador, desmonta a eletrónica em camadas e dá um novo design à etiqueta de localização da empresa de Cupertino.

AirTags podem um dia ter este aspeto

Apesar dos AirTags serem pequenos e não muito volumosos, não são propriamente desenhadas para colocarmos numa carteira. Existem outros dispositivos do género, que foram desenhados mais finos, com outra engenharia, por forma a parecer-se com um cartão de crédito.

Aliás, a título de exemplo, tal como mostramos na imagem a seguir, há outras marcas de dispositivos de localização que comercializam este tipo de design próprio para se colocar numa carteira.

Desmontar uma AirTag e dar-lhe uma nova aparência

Como a Apple oferece apenas a AirTag numa única opção de design, Andrew Ngai decidiu fazer a sua própria versão do acessório de localização da Apple que se parece com um cartão – e o resultado é bastante impressionante.

Conforme poderemos ver no vídeo, o processo não é exatamente fácil, mas Andrew conseguiu fazer tudo sozinho com apenas algumas ferramentas e muita paciência. Conforme é visível, a parte mais simples foi remover a parte de trás do AirTag. Contudo, os componentes são todos colados ao invólucro de plástico com exceção da bateria removível.

Então, Andrew teve que aquecer o AirTag a 65 ℃ para retirar a placa eletrónica do dispositivo que estava colada ao invólucro de plástico. No entanto, o maior desafio para tornar o AirTag mais fino foi realojar a bateria CR2032, que por si só tem 3,2 milímetros de espessura. Com toda a estrutura, cada AirTag tem 8 milímetros de espessura.

O habilidoso utilizador usou ligações extras com fio e conseguiu ligar a bateria ao lado do AirTag, em vez de os manter juntos. A etapa final foi criar uma placa 3D feita para encaixar os componentes desmontados do AirTag para que eles não se soltassem. O resultado foi um cartão AirTag totalmente funcional que pode ser colocado numa carteira como um cartão de crédito.

Claro que isto não deve ser feito, sob a pena de danificar o dispositivo que custa 35 euros. Mas, cada um sabe de si!

