Quando apresentou o iPhone 12 em 2020, a Apple tomou uma decisão que muitos consideraram errada e até pouco lógica. A gigante de Cupertino removeu da caixa do seu smartphone todos os elementos que considerou serem desnecessários.

Claro que conseguiu isto na grande maioria dos países onde vende o iPhone, mas alguns mercados reagiram. Em França teve problemas, mas agora essa obrigação foi revertida e a Apple pode finalmente remover os EarPods da caixa do iPhone.

Uma barreira para a Apple em França

Com base na sua preocupação ecológica, a Apple resolveu remover da caixa do iPhone o carregador e os EarPods. Esta ideia lógica e prática foi barrada em alguns países, fruto de legislações que impediam que um ou outro destes elementos fossem removidos da caixa do iPhone.

No caso de França, onde a Apple teve um destes problemas, os EarPods tiveram de ser mantidos. O país tinha uma lei obrigava os fabricantes a terem presentes nos seus equipamentos um kit mãos livres ou uns auscultadores. Estes servem para proteger as crianças com menos de 14 anos contra a radiação eletromagnética.

Caixa do iPhone muda a 24 de janeiro

Estava previsto que este cenário fosse alterado, com uma nova lei que conseguiria superar a anterior. Esta nova especificação vem alterar a disposição da anterior e passa a a exigir apenas que precisam garantir que existem auscultadores compatíveis estejam disponíveis para venda separadamente e como acessório opcional.

A informação foi apresentada pela operadora Fnac que alertou os seus clientes em França para esta mudança. Do que revelou, esta mudança foi aprovada no final de 2021 e visa reduzir a pegada ambiental na França. A partir de 24 de janeiro a mudança acontece.

EarPods deixam de ser obrigatórios

Esta mesma informação revelou ainda que a mudança será também aplicada nos restantes fabricantes e que, por exemplo, a Xiaomi já está fora desta obrigação. Mesmo com este dado, a Apple ainda mantém no seu site a informação da presença dos EarPods na caixa do iPhone.

Certamente que esta mudança é uma vitória para a Apple, que assim se livra da necessidade de ter presente os EarPods na caixa do iPhone. Consegue assim dar mais um passo rumo ao seu plano de remover todos estes elementos desnecessários e que os utilizadores já têm consigo.