Foi com o iPhone 12 que a Apple tomou mais uma que teve um grande impacto positivo no mercado dos smartphones. Com esse modelo, a gigante de Cupertino deixou de ter presente na sua caixa vários elementos.

Apesar desta parecer uma decisão lógica, a marca acabou por ter de recuar nesse ponto em vários marcados. Agora, e fruto de uma mudança, poderá livrar-se desta obrigação e assim retirar mais um elemento da caixa do iPhone.

Foram vários os países onde a Apple teve de manter na caixa do iPhone alguns elementos. Em alguns casos houve a necessidade de manter o carregador e noutros os EarPods não podiam ser removidos.

Este último cenário pode ainda ser visto em França, onde a Apple mantém na caixa do iPhone os seus EarPods. A razão era simples e resultava de uma lei do país, que regulamentava alguns elementos e tinha mesmo de ser cumprida.

Em concreto, a lei francesa obriga os fabricantes a terem presentes nos seus equipamentos um kit mãos livres ou uns auscultadores. Estes servem acima de tudo para proteger as crianças com menos de 14 anos contra a radiação eletromagnética. Caso não seja respeitado, a multa será de 75.000 euros.

É precisamente essa lei que agora parece ir ser alterada e deixar de ter estes pressupostos. Vai ser ultrapassada por outra que lei que procura reduzir a pegada ambiental da tecnologia em França.

Com esta mudança, a Apple e outras fabricantes deixam de ter de incluir os auscultadores nas caixas dos seus aparelhos. Por agora, este projeto foi aprovado e aguarda apenas a publicação formal para poder tomar a força de lei.

Será sem dúvida uma mudança grande para a Apple, principalmente em França. A marca tinha presentes os EarPods, ainda que externos à caixa do iPhone, sendo adicionados apenas de forma externa e porque a lei o obrigava.