Tap to Pay da Apple no iPhone ganha novo e importante parceiro

A Apple prometeu há umas semanas, com o lançamento das recentes versões do iOS 15.4, que iria trazer uma grande novidade: o Tap to Pay. Em grosso modo, esta funcionalidade irá trazer a cada um dos recentes iPhones a possibilidade de fazer pagamentos e transferências de dinheiro, aproximando-os apenas uns aos outros. Cada um irá funcionar como se fosse um cartão a pagar numa máquina portátil de pagamentos, um TPA.

Por trás desta tecnologia, já disponível, têm de existir serviços que suportem a passagem do dinheiro de uma conta para a outra, apenas com o tal toque. Como tal, a plataforma global de tecnologia financeira Adyen anunciou que oferecerá o Tap to Pay aos seus clientes ainda este ano.

Para que serve o Tap to Pay?

Vamos, de forma muito direta, explicar como poderia usar esta tecnologia. Imagine que vai almoçar a um restaurante e no final quer pagar a conta. Normalmente ou paga em dinheiro, ou pede "a máquina multibanco", isto é, o TPA de pagamento automático.

O funcionário trouxer o terminar de pagamento, introduz o valor e entrega-lhe para que passe o seu cartão de débito (ou crédito). Insere o PIN (se for abaixo de 50 euros, no montante total, por contactless não precisa) e a transação é feita.

Com o Tap to Pay apenas precisa de ter no seu iPhone o seu cartão inserido na app Carteira e no lado do funcionário apenas necessitará igualmente de ter um iPhone. Já não será necessário o TPA.

Quem diz um pagamento no restaurante diz em milhares de outros cenários, até servirá para transferir dinheiro de um iPhone para outro diretamente. Claro, tudo isto terá de ser validado pelo Face ID.

Empresas terceiras terão de oferecer a ponte entre o cliente e a instituição bancária

De acordo com a empresa, a Adyen está a trabalhar com clientes empresariais e plataformas de comércio, como Lightspeed Commerce e NewStore, para levar o recurso a ainda mais empresas. Com o suporte da Adyen, a NewStore testará o novo recurso com o seu cliente Vince.

Como tal, o Tap to Pay no iPhone permitirá que os clientes da Adyen usem uma solução de pagamento de maneira fácil e segura. Os utilizadores precisam de um iPhone XS ou posterior para começar a aceitar pagamentos sem contacto através do iPhone.

O Tap to Pay no iPhone estará disponível para plataformas de pagamento e programadores de aplicações com o objetivo de integrar nas suas apps iOS e oferecer como opção de pagamento para seus clientes empresariais. O Stripe será a primeira plataforma de pagamento a oferecer o Tap to Pay no iPhone para seus clientes empresariais, incluindo a aplicação Shopify Point of Sale nesta primavera. Plataformas e aplicações de pagamento adicionais serão lançados ainda este ano.

Disse a empresa holandesa Adyen.

Este é um importante player visto ter na sua carteira de clientes marcas como a Mango, Microsoft, Domino´s, LinkedIn, MO, Uber, Worten, McDonald's, Spotify, Tap Portugal, Salsa, Shein, entre outras.