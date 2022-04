Rússia anuncia destruição de sistema de defesa fornecido pelo Ocidente

A guerra entre a Rússia e a Ucrânia continua, apesar de aparentemente a estratégia ter mudado. A Rússia retirou tropas da região de Kiev e mudou grande parte do foco da guerra para o leste da Ucrânia, com o objetivo de controlar a região do Donbas.

Hoje, a Rússia anunciou a destruição de sistema de defesa da Ucrânia que foi fornecido pelo Ocidente.

Guerra Rússia: Eslováquia disse ter entregue sistemas S-300 à Ucrânia

As Forças Armadas russas reivindicaram hoje a destruição de sistemas de mísseis de defesa aérea fornecidos pelo Ocidente à Ucrânia, além de instalações militares no leste e sul do país.

O porta-voz do Ministério da Defesa russo, general Igor Konashenkov, disse que os militares utilizaram mísseis de cruzeiro Kalibr lançados do mar para destruir quatro lançadores de mísseis S-300 na periferia sul da cidade de Dnipro, no domingo. Konashenkov referiu que a Ucrânia recebeu os sistemas de defesa aérea de um país europeu, que não identificou.

Na semana passada, a Eslováquia disse ter entregue sistemas S-300 de conceção soviética à Ucrânia, que pediu ao Ocidente que lhe desse mais armas, incluindo sistemas de defesa aérea de longo alcance.

No 'briefing' à imprensa, o general Konashenkov anunciou que mísseis de alta precisão lançados perto da cidade de Velyka Novosilka, na região de Donetsk, destruíram uma base de reparação de armas e equipamento militar das forças de defesa aérea ucranianas durante a noite.

Konashenkov disse também que ataques de alta precisão nas áreas das localidades de Vozdvyzhenka e Ivanovka, na mesma região, eliminaram nove tanques, cinco canhões autopropulsores 2S3 Acacia e cinco sistemas de foguete de lançamento múltiplo BM-21 Grad, segundo a agência espanhola EFE.

Os sistemas russos de defesa aérea também terão abatido dois aviões Su-25 ucranianos no ar perto da cidade de Izium, na região de Kharkov. Na mesma região da Ucrânia oriental, as forças russas destruíram três drones.

No sul, a Rússia disse ter eliminado um veículo não tripulado, dois depósitos de munições, um radar para iluminação e orientação do sistema de mísseis antiaéreos S-300, e um helicóptero militar Mi-24.