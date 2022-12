Pplware: Os melhores smartphones de 2022

O mercado dos smartphones continua em franco desenvolvimento, ainda que as vendas estejam a abrandar. A Apple, Google, Samsung, OPPO, Xiaomi, Nothing... e tantas outras marcaram 2022 com algumas das melhores máquinas e hoje destacamos aqueles que consideramos ser os melhores do ano.

Venha conhecer as nossas escolhas.

O melhor smartphone: Apple iPhone 14 Pro

A Apple recebe este ano o prémio para o melhor smartphone de 2022, muito pelas tecnologias que traz e que o destacam dos demais. Na verdade, poderia vir aqui descrito o modelo Pro Max, no entanto, esta é uma versão com ecrã maior e que acaba por ser excluída por muitos utilizadores, por isso mesmo.

O ecrã sem notch, mas com uma zona de câmara dinâmica (Dynamic Island), é desde logo um fator a valorizar. Contudo, a inclusão do sistema de emergência por satélites é sem dúvida um das grandes novidades para o segmento.

Há ainda o processador Apple A16 Bionic, o que oferece o melhor desempenho no segmento; as câmaras com excelentes resultados tanto em vídeo quanto em foto; a autonomia que aumentou; sem esquecer toda a integração com o ecossistema Apple.

O melhor Android: Samsung Galaxy S22 Ultra

Já no mundo do Android, surge o Samsung Galaxy S22 Ultra, que também esteve em confronto com o iPhone da Apple para o lugar de melhor smartphone do ano.

A Samsung acabou com a sua linha Note de vez e trouxe a S Pen aos Galaxy S, tornando este modelo o mais produtivo do mercado. Além disso, com este Samsung Galaxy S22 Ultra temos acesso a um dos melhores ecrãs integrados num smartphone.

Todos os outros fatores: autonomia, câmara, desempenho, construção e design, são valorizados de forma muito positiva.

O melhor dobrável: Samsung Galaxy Z Fold4

Seria inevitável não ter aqui mais um Samsung nesta categoria. Apesar de existirem marcas com outras propostas, a Samsung é a fabricante que mais aposta no desenvolvimento deste segmento e é a que mais aposta em lançamentos desenhados para o mercado internacional.

O Samsung Galaxy Z Flip4 foi talvez um dos que melhores vendas teve a nível mundial, contudo, o Z Fold4 é uma máquina com maior destaque e que tem melhorado substancialmente em termos de ecrã, construção e design, a cada novo lançamento.

O mais irreverente: Nothing Phone (1)

Este ano ninguém ficou indiferente ao lançamento da Nothing. O seu primeiro smartphone Android foi apresentado julho com um grande destaque para a sua traseira que integra um conjunto de luzes LED que permitem uma interação completamente diferente de qualquer outro que exista no mercado.

É facto que em termos de desempenho, câmaras ou autonomia, o Nothing Phone (1) não traz nada de novo ao mercado, mas que foi o mais irreverente do ano, isso foi. Outro aspeto que o destaca é a sua interface de utilizador baseada em Android.

O melhor para fotografia: Huawei Mate50 Pro

A Huawei não teve de todo um ano feliz no mercado dos smartphones, ainda assim é inegável o seu trabalho no campo da fotografia. No início do próximo ano iremos apresentar os resultados de muitas imagens captadas pelo Huawei Mate50 Pro que comprovarão a atribuição desde lugar.

Infelizmente, a inexistência de serviços Google ou de um ecossistema robusto como o da Apple não é suficiente para que este smartphone tenha o sucesso merecido em termos de vendas.

A saber que o Huawei Mate50 Pro está equipado com um módulo de três câmaras na traseira, sendo a principal de 50 MP com abertura que varia entre f/1.4-f/4.0, a câmara periscópio é de 64 MP e permite fazer zoom ótico até 3,5x, e a ultra grande angular é de 13 MP. Grava ainda vídeo a uma qualidade máxima de 4K a 60fps. A câmara frontal tem 13 MP também grava a 4K.

O melhor da gama média: Xiaomi POCO X4 Pro 5G

As escolhas anterior foram relativamente fáceis de encontrar, contudo, na gama média já é mais complexo. São muitas as opções a preços semelhantes. Considerando que a faixa de preços mais procurada está entre os 250 € e os 300 €, foi por aí que começámos a analisar as propostas existentes no mercado lançadas este ano.

O eleito foi o POCO X4 Pro 5G, um smartphone integrado no ecossistema da Xiaomi e que se destaca pelo seu ecrã Super AMOLED com taxa de atualização de 120Hz; tem um processador Snapdragon 695 5G, que garante um desempenho excelente no segmento; tem uma grande bateria com carregamento rápido... mas há mais.

Oferece dois altifalantes para som em stereo e ainda jack de 3,5 mm, tem NFC, Bleutooth 5.1 e Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac. A câmara principal é de 108 MP e tem ainda mais duas (macro de 2 MP e ultra grande angular de 8 MP). No entanto, ao contrário de outros no segmento, como Samsung Galaxy A33 5G, disponível com preço semelhante, não grava vídeo a 4K, mas, na verdade, esta nem uma funcionalidade tão procurada pelos consumidores de smartphones de gama média.

Concorda com as nossas escolhas?

Que outros modelos destacaria para as categorias premiadas?