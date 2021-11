Os iPhones em 2022 vão detetar os acidentes de carro e vão ligar automaticamente o 112

A Apple tem no Apple Watch um sistema que deteta quedas do utilizador e o sistema faz um teste de atenção ao acidentado e, caso não haja reação, é desencadeada automaticamente uma chamada para o número de emergência. Além disso, no iPhone, o utilizador pode ativar o pedido de socorro bastando o clicar no botão ligar/desligar. Agora, combinando algumas das suas tecnologias, a Apple quer já no próximo ano que os iPhones detetem acidentes de carro e automaticamente peçam ajuda de socorro.

Pessoas familiarizadas com o desenvolvimento desta nova funcionalidade deram a saber que este recurso avançado também irá chegar ao Apple Watch.

A Apple dedica uma especial atenção à saúde e bem-estar dos utilizadores, dentro desta área, a empresa desenvolveu tecnologias para os seus dispositivos serem um agente de socorro sempre que a situação o exija. Assim, já a partir do próximo ano, os utilizadores do iPhone que sofrerem um acidente de carro poderão fazer com que o seu telefone ligue o 112 automaticamente.

Segundo o WSJ, a empresa de Cupertino planeia no próximo ano lançar um recurso de produto chamado “deteção de colisão” para o iPhone e Apple Watch. A deteção de colisões utiliza dados de sensores incorporados em dispositivos da empresa incluindo o acelerómetro para detetar acidentes de automóvel à medida que estes ocorrem, por exemplo, medindo um pico de gravidade súbito, ou forças "g", no impacto.

Esta característica seria mais um trunfo para destacar a sua tecnologia tirando proveito do sensor de movimento de modo a construir funções de segurança nos seus dispositivos. Conforme referimos, e mostramos aqui como funciona, a Apple introduziu uma funcionalidade de deteção de queda no seu smartwatch há vários anos que deteta quando os utilizadores tomaram uma queda difícil e marca o 112 se não responderem a uma notificação que pergunta se estão bem.

A empresa acrescentou este ano uma funcionalidade à mais recente versão do seu sistema operativo para o iPhone que avalia a estabilidade de marcha dos utilizadores.

Estabilidade a andar

A Estabilidade a andar é uma métrica inovadora do iPhone que lhe pode dar informações sobre o risco de cair. Usa algoritmos personalizados que avaliam o seu equilíbrio, força e forma de caminhar, além de enviar uma notificação sempre que a sua estabilidade a andar estiver diminuída. Com exercícios selecionados, também ajuda a melhorar a sua condição.6

A Apple poderá alterar o calendário de lançamento. Isto porque as pessoas citadas pelo WSJ referiram que ainda não é um produto final e que está ainda em testes.

Seja como for, poderá ser mais uma forma importante de ajudar os utilizadores Apple.