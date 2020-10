Operadora de Taiwan esgota pré-encomendas do iPhone 12 em 45 minutos

Estamos a poucas horas da abertura das pré-reservas do iPhone 12. Contudo, as operadoras taiwanesas começaram a aceitar as reservas já no dia de ontem. Segundo as empresas, a procura foi muito forte, ao ponto de terem esgotado a quota de equipamentos para esta fase em apenas 45 minutos. Apesar de não serem atribuídos números totais de dispositivos já cativos, as operadoras fizeram uma comparação com as vendas do iPhone 11. Segundo alguns rumores, este será o iPhone mais vendido de sempre.

As operadoras de Taiwan têm um forte trunfo, o 5G. Isto porque há fontes que referem haver um milhão de assinantes do serviço 5G até o final de 2020 ou o primeiro trimestre de 2021, no mínimo.

iPhone 12 poderá ter 3 vezes mais procura que iPhone 11

Há vários analistas que referem ser possível o iPhone 12 passar a ser o iPhone com mais vendas. Há alguns indícios já, entre eles a procura que já foi registava em Taiwan. Uma operadora antecipou a abertura das pré-reservas dos iPhone que tinha na sua quota de vendas e em 45 minutos foram todos cativados. Aliás, este parece ser o cenário em várias operadoras no país.

Segundo o Digitimes, as operadoras de telecomunicações, incluindo Chunghwa Telecom (CHT), Far EasTone Telecommunications (FET) e Taiwan Mobile, abriram as pré-encomendas do iPhone 12 no dia 14 de outubro. A CHT anunciou que esgotou a sua quota de encomendas em menos de uma hora.

A CHT referiu que 65% das suas encomendas foram para o iPhone 12. A operadora FET relatou que as pré-encomendas do primeiro dia para o novo iPhone foram três vezes maiores do que as do iPhone 11 do ano passado. Além disso, a FET aponta que 50% das suas encomendas foram para o modelo 12 Pro.

Fontes ligadas às operadoras acreditam que a linha do novo smartphone da Apple ajudará a acelerar a procura dos modelos 5G. Segundo referem, Taiwan terá um milhão de assinantes do serviço 5G até o final de 2020 ou o primeiro trimestre de 2021.

Pré-reserva em Portugal começa amanhã

Conforme pode ser visto no site da Apple, amanhã, dia 16, pelas 13 horas começa a pré-reserva do iPhone 12 e 12 Pro. No dia 6 de novembro, começam as reservas do iPhone 12 mini e 12 Pro Max.

Leia também: