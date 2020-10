Marvel’s Spider-Man: Miles Morales nos preparativos finais

O próximo exclusivo da Playstation 4 (e Playstation 5), Marvel’s Spider-Man: Miles Morales encontra-se a receber os últimos preparativos para o seu lançamento.

Dito isto, será fácil perceber que o jogo atingiu recentemente a fase Gold.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales é um dos jogos em destaque deste final de 2020, e o jogo chegou recentemente a um marco importante, relativamente à sua data de lançamento.

Segundo a Sony, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales acabou de atingir a fase Gold, o que é o mesmo que dizer que o seu desenvolvimento está praticamente concluído e que começa agora o processo de distribuição dos jogos para as lojas.

Nesta nova aventura do universo de Marvel’s Spider-Man, o adolescente Miles Morales tenta adaptar-se ao seu novo bairro ao mesmo tempo que segue as pisadas do seu mentor, o Peter Parker, para se tornar o novo Spider-Man. Mas, quando uma feroz disputa pelo poder ameaça destruir o seu novo lar, o aspirante a herói percebe que, com grande poder, vem também grande responsabilidade.

Os jogadores terão a oportunidade de viver a ascensão do Miles Morales à medida que o novo herói entra em ação, aprende a dominar os seus novos e incríveis poderes e se torna um Spider-Man ao seu próprio estilo.

Miles Morales descobre que tem poderes explosivos que o distinguem do seu mentor, o Peter Parker. O jogador terá de aprender a dominar essas suas habilidades que incluem, ataques venenosos, que emitem descargas bioelétricas, o seu poder furtivo de camuflagem, a sua acrobática capacidade de combate.

Com o seu novo lar no coração da batalha, Miles terá de aprender o que custa ser um herói e decidir o que vai sacrificar pelo bem de todos para salvar a Nova Iorque da Marvel, que vive uma autêntica guerra.

A história de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, conta-nos que uma corporação do setor energético e um exército de criminosos armados com alta tecnologia estão em guerra pelo controlo da cidade. Miles vai ter de aprender o que custa ser um herói e decidir o que vai sacrificar pelo bem de todos.

Na Playstation 5, Miles Morales vai apresentar uma imagem em 4K e HDR, e graças ao processo Ray-Tracing vai apresentar cenários brutalmente detalhados, com a luz e as sombras melhoradas e personagens mais detalhadas. Existirá ainda um modo opcional de 60 fotogramas por segundo confere ainda mais vida ao universo do Spider-Man.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales chegará em exclusivo à PlayStation 4 e à PlayStation 5 no próximo dia 12 de novembro.